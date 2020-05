Miles de venezolanos se sumaron a una “petición humanitaria” a AT&T en la plataforma Change.org para que active de nuevo la señal de la plataforma televisiva Directv en el país de forma “libre”, apenas una semana después de que la empresa de comunicaciones anunciara que cerraba el servicio.

Bajo la premisa en inglés de “petición humanitaria para el suministro provisional del servicio internacional de Directv en Venezuela”, ya son más de 53.000 personas las que han firmado de forma virtual para que regrese a Venezuela un servicio que antes de su suspensión tenía un precio apenas simbólico.Precisamente, tal y como ya recordó la Cruz Roja para el caso de Venezuela, la asistencia humanitaria debe ser imparcial y no basada en la nacionalidad, la raza, la religión o el punto de vista político, un principio que no se cumple en este caso.

CULPAN A MADURO

En el mensaje publicado también en español en la plataforma Change.org, quienes proponen el regreso de DirecTV aseguran que “debido a las presiones del régimen de Nicolás Maduro, la empresa AT&T se vio obligada a cesar las operaciones”, con lo que dejaron “a diez millones de usuarios sin acceso a información y entretenimiento”. Además, aseguran que “es técnica y legalmente posible que se transmita una señal libre desde el exterior para los venezolanos, sin ningún tipo de impedimento”.

Además, recuerdan que “el acceso a la información y la libertad de expresión son derechos humanos inalienables”, por lo que dicen que la población venezolana “acude a los buenos oficios y vocación humanitaria de AT&T y DirecTV para que activen los sistemas de recepción y una TV libre de censura”.

La plataforma televisiva contaba con canales internacionales, deportivos, de entretenimiento y de cine, entre otros, si bien la mayoría de canales extranjeros puramente informativos como NTN24 o CNN ya habían sido expulsados del aire.

IMPOSIBLE CUMPLIR CON DOS LEGISLACIONES

AT&T aseguró en un comunicado que tomó la decisión puesto que “las sanciones del Gobierno de Estados Unidos a Venezuela han prohibido la transmisión de los canales de Globovisión y Pdvsa, los cuales se requieren bajo la licencia de Directv para proporcionar el servicio de televisión de pago en Venezuela”. Como consecuencia, la empresa señala que le resulta “imposible cumplir con los requisitos legales de los dos países” y por ello se ve obligada a cesar las operaciones de Directv en Venezuela.

Según AT&T, la decisión que tiene efecto inmediato fue tomada por la directiva del grupo en Estados Unidos y en ella no tuvo participación o conocimiento previo del equipo de Directv en Venezuela. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el pasado viernes a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ocupar la empresa y restituir la señal aunque todavía no ha vuelto a los televisores de los venezolanos.

OPOSITORES Y EL MUNDO DE LA CULTURA SE SUMAN

A la iniciativa se han sumado varios políticos de oposición y voces del mundo de la cultura como el diputado Freddy Guevara, actualmente huésped en la Embajada de Chile en Caracas, quien compartió la petición en su cuenta de Twitter.

También lo ha hecho el cineasta y escritor Jonathan Jakubowicz, quien comparó la posibilidad con la emisora Radio Europa Libre, una emisora financiada por el Congreso de Estados Unidos, esencialmente, que fue fundada sobre principios de difusión de propaganda anticomunista y que, con ese perfil, emitía noticias, información y análisis al otro lado del Telón de Acero durante la Guerra Fría.

“La idea de que Directv trasmita desde afuera del país tiene mucho potencial para brincar la censura. Algo parecido se hizo con Radio Free Europe, que transmitía a los países comunistas durante la guerra fría. Pendientes con esto que puede cambiar el juego”, aseguró Jakubowicz en su cuenta de Twitter.

CRÍTICAS EN LAS REDES POR SER UN BIEN MENOR

Las críticas a las peticiones no se hicieron esperar y el propio cineasta recibió varias de ellas de simpatizantes de la oposición, indignados con el esfuerzo porque Directv vuelva a Venezuela mientras otros servicios esenciales como el agua o la energía no están garantizados y se vive una carestía y escasez de gasolina.

“¡Yo no quiero Directv libre! Quiero libertad, amo trabajar y pagar mis servicios”, escribió una usuaria en respuesta a Jakubowicz, mientras que otro le espetó: “Cualquier cosa que desvíe la atención de los ciudadanos del objetivo primordial es contraproducente. El ciudadano necesita libertad no distracciones. Directv no ayuda a ser libre”.

Más contundentes aún fueron las respuestas a Guevara, a quien la mayoría de los usuarios le pidió que retiren ese mensaje a AT&T y reclamen a EEUU una intervención armada en Venezuela o se enfoquen en derrocar al presidente Nicolás Maduro.

“Tan mediocres son que su estrategia es #DirectTVLibre para que la gente no vea lo incapaces que son, y que no hacen nada por salir del régimen, más bien lo legitiman y convalidan con falsa oposición blanda”, le reprendió un usuario a Guevara.

EFE