El buque “Fortune” comenzó a descargar gasolina en El Palito

El primer buque de Irán concluyó su travesía de tres semanas desde el Oriente Medio hasta la refinería de El palioto, donde ayer fue recibido por el ministro tareck El Aissami y el embajador iraní Hojjatollah Soltani.

El Aissami encabezó el recibimiento del buque “Fortune” en el Muelle 4 de la Refinería El Palito, en Puerto Cabello, estado Carabobo, junto al ministro para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López y el el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.

El vicepresidente dijo que este envío es parte de la “relación de hermandad que se ha construido por muchos años” entre Venezuela e Irán, además de ratificar “la vía de la diplomacia de paz”.

EN LA MEMORIA

* “Que cesen las intenciones de dominación hegemónica sobre los pueblos que buscan su propio camino”, subrayó.

* El Aissami afirmó que el Fortune quedará en la “memoria histórica del pueblo venezolano y agradeció a Irán “por su solidaridad, por su valentía, por su coraje”.

* A su vez, recordó que en 2007 Irán “tuvo una situación similar de bloqueo” y el entonces presidente Hugo Chávez mandó buques llenos de combustible al país asiático.

LLEGA EL “FOREST”

* Ayer ingresó a aguas territoriales de Venezuela el buque “Forest”, el segundo de los tanqueros iraníes.

* El vicealmirante Aníbal Brito, jefe de la misión de escolta de las embarcaciones, indicó que el barco entró “sin novedad” y actualmente es escoltado por el patrullero oceánico Yekuana.

* Aún quedan tres por arribar a aguas venezolanas: Petunia, Faxon y Clavel.

HABLA LA GENTE

* María Fernanda Hermoso: “La llegada de estos buques no va a normalizar la situación de la gasolina, es un paliativo, esos buques no son recargables, se acaba el combustible que traen y quedamos en la misma”.

* Raúl Alcalá: “Dificulto que se normalice la situación con esos buques, esto es una utopía, tenemos es que buscar reestablecer la producción general y el arranque de las empresas petroleras y de combustible en el país, activar la gasolina que producimos”.

* Carlos Acuña: “Es un pañito de agua fría como para mantener a raya a la población, esto no es la solución para el país, ni para la problemática en cuanto a los problemas de combustible”.

