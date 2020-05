Juan Arango, ex capitán y mediocampista de la selección nacional, aclaró para el podcast del Drink Team sobre las declaraciones que dio el presidente de la FVF Jesús Berardinelli para Deportivas Táchira, donde el ingeniero indicó que el partido de despedida del aragüeño de la vinotinto “lo tenía que planificar Dudamel”.

“Con Dudamel si se habló muy poco sobre mi despedida. Quiero aclarar que él (Dudamel) no tiene nada que ver en el tema de mi retiro, él puede hacer una propuesta a mi o a la federación pero los que tienen que tomar la decisión es la FVF, ya que ellos organizan los partidos. Ellos (FVF) se están lavando las manos y echándole la culpa a quien ya no está, las cosas no son así”.

Arango no fue el único a quien no se le dio el valor y el reconocimiento en su retiro como vinotinto tras más de 16 años de carrera futbolística, también en su momento a jugadores de la talla de Starlin Rivas, José Manuel Rey, Jorge Rojas, Gabriel Urdaneta, Giancarlo Maldonado y otras piezas importantes no fueron enaltecidos por la FVF.

El maracayero finalizó agregando sobre el derecho de igualdad que debió darse también a otras leyendas del fútbol venezolano, dejando una muestra de caballerosidad por la que siempre se caracterizó. “Hay muchos jugadores que tampoco se le dio el valor y el partido de despedida que se merece como profesional. A mi parecer se le debería de dar a todos los jugadores, no solamente a mí”, concluyó.

Actualmente, el ex vinotinto se encuentra residenciado en Miami y desligado del fútbol, emprendiendo y apoyando los negocios de su esposa Diana Lozano.