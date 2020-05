Varios sectores de Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, se encuentran sin el vital líquido desde hace bastante tiempo, ante lo cual, los residentes deben caletear el agua desde comunidades aledañas.

En este sentido, Manuel Laya, miembro del consejo comunal del sector 6, indicó: “Estamos sin agua desde hace bastante tiempo, no han abierto las llaves y gracias a los vecinos del sector 7 que nos presta el apoyo y nos surten de agua”.

De igual manera, destacó Laya, “le hacemos un llamado al Gobernador para que incluya a la estación de servicio de la comunidad para que los residentes puedan surtir los vehículos sin tanto contratiempo”.

Por otro lado, Gerson Jiménez, habitante del sector 6, aseveró: “Tenemos graves problemas con el agua, de mi parte yo tengo que subir 9 pisos varios botellones a diario, para poder tener agua, así no podemos cumplir con las normas de higiene que se requieren en estos momentos para la prevención de la pandemia”.

Asimismo, Ana Molina señaló, “tenemos más de 7 días que no nos surten de agua desde el sector 5 y desde hace 3 meses no sale por las tuberías, ya estamos cansados de cargar agua, pedimos ayuda a los entes gubernamentales”.

Entre tanto, Ramón Bordones argumentó, “yo soy fundador del sector 4, aquí antes de que se inaugurara el Acueducto Regional del Centro, nosotros percibíamos agua de pozo, todos los sectores se veían beneficiados, pero estos fueron abandonados y lamentablemente se acabó y estamos sufriendo estos problemas de escasez”.

Por su parte, Mari Franco resaltó, “no es posible que nosotros, las personas de la tercera edad, tengamos que estar cargando agua a diario, no contamos con el servicio desde hace mucho tiempo, gracias a algunas comunidades que podemos buscar el preciado líquido”.

Los habitantes aseveraron que la comunidad de Caña de Azúcar está conformada por 34 sectores y que sólo 5 de ellos tienen el privilegio de contar con pozos profundos, entre los que destaca el urbanismo Antonio Ricaurte, Arsenal, La Candelaria y El Paseo, como sectores alternos a la comunidad afectada.

De igual manera se pudo conocer que de los 45 bloques incluyendo los denominados súper bloques poseen 80 apartamentos cada uno, llegando a un aproximado de 11.500 habitantes Acerca del tema, Luis Méndez destacó, “de toda la comunidad de Caña de Azúcar sólo 5 de ellos poseen agua, el resto no tenemos como surtirnos del vital líquido, es por ello la preocupación de todos nosotros, más que todo por la población infantil y adultos mayores que son los más afectados, no es posible que a estas alturas no contemos con agua en la mayoría de los apartamentos”.

Los angustiados habitantes de los sectores afectados destacaron que necesitan la activación de los distintos pozos que en algún momento habían en la comunidad para solucionar el problema del agua, de igual manera resaltaron que en cualquier momento pudiesen organizar una manifestación pacífica para reclamar sus derechos a recibir los servicios públicos en óptimas condiciones.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo