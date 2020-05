El Gobierno Nacional anunció la llegada a la refinería de El Palito, en el estado Carabobo, del buque iraní “Fortune”, lo que supone el inicio de una nueva etapa en la crisis del combustible en el país.

Pero mientras la gasolina importada llega a los tanques de los millones de usuarios, los choferes siguen pasando las de Caín en las colas, y pernoctando en las adyacencias de las estaciones de servicio.

Al respecto, María Fernanda Hermoso destacó, “la llegada de estos buques no va a normalizar la situación de la gasolina, es un paliativo, esos buques no son recargables, se acaba el combustible que traen y quedamos en la misma, para este problema esto no es la solución en definitiva”.

Por otro lado, Raúl Alcalá enfatizó, “dificulto que se normalice la situación con esos buques, esto es una utopía, tenemos es que buscar reestablecer la producción general y el arranque de las empresas petroleras y de combustible en el país, activar la gasolina que producimos”.

Asimismo Carlos Acuña aseveró, “es un pañito de agua fría como para mantener a raya a la población, esto no es la solución para el país, ni para la problemática en cuanto a los problemas de combustible”.

Acerca de la llegada de los buques, el ministro Tareck El Aissami destacó el día domingo en su cuenta Twitter, que el buque “Fortune” proveniente de Irán atracó en el puerto de “El Palito”, al parecer con una carga de combustible.

Por su parte, los usuarios aseveran que no hay conocimiento para cuándo será distribuida la gasolina en los distintos estados del país, para solventar un poco la situación.

NO HAY DISTANCIAMIENTO SOCIAL

A pesar de las recomendaciones y la supervisión de algunos funcionarios encargados de las colas de gasolina, el distanciamiento entre las personas es muy poco cumplida en las estaciones de servicio.

El rebrote del virus en las últimas semanas ha sido de manera alarmante pasando el millar de personas infectadas en todo el territorio nacional, por su parte, el Gobierno Nacional pide a la ciudadanía respetar los lineamientos emanados por la OMS, para evitar más contagios.

Sin embargo, hay sitios en las que las colas en las gasolineras, el distanciamiento social no se está cumpliendo a cabalidad, exponiendo a las personas, además la protección con los respectivos tapabocas en ocasiones no se está acatando entre las personas, de igual manera algunas veces la protección de la boca y la nariz no es utilizado de manera correcta entre la población maracayera.

La situación no sólo se presenta en las estaciones de servicio, sino que hay aglomeración de personas que quieren abastecerse de alimentos y otros artículos de primera necesidad.

Vale la pena destacar que Aragua se encuentra entre los primeros 5 estados con más contagios en la nación, siendo el municipio Girardot por ser el más poblado, donde se concentra más riesgo de un foco infeccioso.

