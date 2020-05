Tras la baja en los costos del queso llanero, comerciantes del municipio Ribas aseguraron que las últimas semanas han registrado un incremento en sus ventas, comentaron que la baja consiguió mayor clientela en busca de este preciado producto lácteo.

En este sentido, según los dueños y encargados de este tipo de comercios expendedores en esta parte del eje Este, manifestaron que nuevamente la clientela sale en busca de este tipo de queso, el cual es característico de diferentes preparaciones nacionales y que es versátil para cualquier platillo.

Y es que para nadie es un secreto, que hasta hace poco más de un mes el popular queso duro, experimentó precios que alcanzaba el millón de bolívares. Sin embargo, en la actualidad se puede conseguir hasta en 450 mil el kilogramo, lo que representa una baja considerable para los compradores, quienes ya añoraban sus rayaditas en arepas, empanadas, pastas y hasta panes.

Con respecto al tema, Rodelys Rodríguez, comerciante de la entidad dijo, “las ventas del queso desde la semana pasada han estado altas, en comparación con el mes anterior. Ya la gente nuevamente se lo está llevando por ser el salado más económico y que pueden rendir más”.

Asimismo comentó que está vendiendo nuevamente los pedazos de medio kilo y del kilogramo completo. “Anteriormente, compraban de a poquito, pero ahora se está viendo que piden hasta dos kilogramos, es bueno, porque no sólo se ayudan ellos como consumidores, sino también nosotros como vendedores”, dijo.

Por otra parte, Mayra Bello, encargada de una charcutería en la calle Rivas Dávila, comentó que los altos precios derivan de diferentes inconvenientes, que van desde el alza en los costos de las divisas en el mercado negro hasta los problemas con la distribución de gasolina, que entorpece el transporte en muchos casos.

“Nosotros nos guiamos por los precios de los distribuidores, mientras ellos no nos aumenten, no tenemos porque hacer ajustes en los costos. Es una lógica que no todos los comerciantes tienen, pero que debe cumplirse, puesto que todos somos ciudadanos y que pasamos la misma realidad. Entre tanto, el queso duro yo lo tengo en 489 mil bolívares y se lo llevan como pan caliente”.

En resumidas cuentas, mientras el precio del queso llanero no se eleve nuevamente, los ciudadanos seguirán acudiendo comprándolo.

DANIEL MELLADO | elsiglo