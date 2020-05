El director del programa de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, dijo este viernes que el acelerado aumento de los casos de COVID-19 en Sudamérica está convirtiendo a la región en el “nuevo epicentro” de la pandemia del coronavirus.

Ryan, al hablar sobre la evolución de la enfermedad por el mundo, expresó que han observado como en muchos países sudamericanos que tienen una cantidad de casos en aumento y hay gran preocupación; sin embargo resaltó que el más afectado es Brasil.

Según las estadísticas de la OMS, los casos confirmados en el continente americano son 2,22 millones, de los cuales 645.000 son de la región de América Latina y el Caribe. Sobre lo expuesto por Ryan entorno a la afectación en Brasil por COVID-19, se informó que hasta este viernes ese país contabilizaba más de 310.000 casos confirmados de coronavirus y más de 20.000 muertes.

Asimismo, le sigue Perú, que con 104.000 casos, mientras que Chile supera los 61.000 casos confirmados, pero las muertes en ese país (631) son significativamente menores al resto de países de la región. Ecuador, contabilizó 35.000 casos confirmados y casi 3.000 muertes hasta este viernes.

OMS no respalda uso de la Cloroquina

Por otro lado, Mike Ryan resaltó que la OMS no respalda la decisión del gobierno de Brasil de utilizar la cloroquina y la hidroxicloroquina para el tratamiento de la COVID-19, debido a que no hay pruebas científicas que establezcan que es un medicamento seguro y eficaz contra esta enfermedad

“Las evidencias clínicas no respaldan el uso de este medicamento y no se recomienda al menos hasta que no se tengan los resultados claros de los ensayos clínicos“, expresó el miembro de la OMS sobre este medicamento que también es usado por las autoridades sanitarias del Gobierno de Nicolás Maduro para tratar a los infectados con COVID-19 en Venezuela.

Con Información El Impulso