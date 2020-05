Los residentes de La Barraca ubicados en el municipio Girardot de Maracay, viven las penurias diarias de no tener el vital líquido con regularidad en los grifos de sus casas, lo cual los obliga a caletear agua casi a diario.

Los habitantes indicaron que desde hace tres meses de los grifos de sus casas sale puro aire, y que no soportan la situación que les aqueja, ya que en estos tiempos de pandemia el agua es de vital importancia para la higiene de los hogares.

En este sentido, Irma Parra destacó, “yo soy residente de la calle 4 de la urbanización, ya nosotros vamos para varios meses sin agua, este servicio llegaba a la comunidad una vez a la semana, pero ya dejó de venir para siempre, cuando por casualidad llega un poquito suficiente para llenar un tobo”.

Por otro lado, Parra aseveró, “hemos tenido que recurrir a los camiones cisternas que cobran en divisas entre 15 y 20 dólares, lo peor del caso es que son pertenecientes a la Alcaldía, cómo hace uno para poder pagar, aquí hay niños, ancianos, y todos necesitamos del agua”.

El señor Jesús Leonardi, reside en uno de los edificios ubicado en la comunidad y nos señaló, “tenemos casi tres meses que no llega agua al tanque de la urbanización, y hemos solicitado y pasado cartas al gobernador, comunicaciones por las redes a Hidrocentro, y no dan respuesta de la situación”.

De igual manera argumentó el afectado, “hemos solicitado también por medidas sanitarias, que el tanque de la urbanización tiene más de 20 años que no se limpia y cuando cae el agua está contaminada, la mayoría somos adultos mayores, y niños”.

Asimismo, la señora Ana Ramona Verenzuela explicó, “tengo aproximadamente 70 años viviendo en esta urbanización y ya tenemos casi un año con la problemática, pero hace más de tres meses la situación se ha acrecentado más; hay niños y nosotros los adultos mayores debemos consumir esa agua de los cisternas”.

Los residentes aseveraron que en muchas oportunidades no cuentan con el dinero suficiente para comprarle el agua a un cisterna, por tal motivo deben dirigirse a las comunidades aledañas que cuentan con bombas y pozos profundos para poder recolectar el preciado líquido.

Por su parte, la señora Dinorah de Padrino aseveró, “desde el mes de enero no nos llega agua, las pocas veces no da la oportunidad de abastecernos debido a que hay poca agua y los tanques subterráneos no se llenan, además de que llega por pocos minutos, ya estamos desesperados con esta situación, el agua es importante para el lavado de las manos constante por la situación de la pandemia”.

Los habitantes de La Barraca piden a las autoridades de Hidrocentro, así como a los entes gubernamentales municipal y regional la pronta solución del agua en la comunidad, ya que aseguran estar pasando penurias por la falta del vital líquido.

De igual forman resaltaron que si el gobernador Marco Torres y el alcalde Pedro Bastidas no toman cartas en el asunto, van a trancar las principales avenidas aledañas a la comunidad para que sean escuchadas sus denuncias.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA