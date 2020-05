Con la esperanza de llenar sus tanques de combustibles, los conductores hacen colas de hasta 5 días en las adyacencias de las estaciones de servicio, pese a las restricciones en cuanto a la circulación de personas después de las 2:00 de la tarde. Los conductores aseguran que amanecen en la cola, ya que es la única opción ante tanta escasez de gasolina.

Solimar Sánchez aseguró que en reiteradas oportunidades ha intentado echar gasolina sin tener éxito. “Si realmente se cumpliera el cronograma de pico y placa como debe ser, muchos de nosotros pudiera abastecer sin problema. El detalle es que por más cerca que se llegue a la gasolinera no es una garantía que podamos echar gasolina, pues se hacen tres colas funcionarios públicos, organismos de seguridad, el amigo de Juan, de Pedro y así se acaba el combustible, el pueblo con los tanques vacíos, pero cuando están buscando votos allí salen a buscar votos”.

Pedro Luis Carmona comentó, “desde que comenzó la escasez sólo en dos oportunidades he podido echar gasolina, una vez en Las Morochas 20 litros y en otra oportunidad 15 litros en la avenida Fuerzas Aéreas. Tengo salvoconducto porque trabajo en una empresa de alimentos y ni con eso he podido echar, pues tanto los policías y funcionarios militares dicen que no lo están aceptando, verdaderamente los venezolanos somos a toda prueba, resistimos las peores situaciones y aún así tenemos ganas de seguir luchando, ojalá la situación se resuelva rápido”.

Mientras que Luis González dijo, “por emergencia familiar me vi en la necesidad de comprar la gasolina bachaqueada, pero en esta oportunidad sin dinero tuve que hacer la cola, espero que pueda lograrlo”.

Los usuarios que se encontraban en la cola esperan que en las próximas jornadas de abastecimiento de combustible se cumplan las jornadas de pico y placa, tal como se establece según el decreto del gobernador, para que las personas que realmente necesitan llenar los tanques de vehículos puedan hacerlo.

De igual forma indicaron que los funcionarios públicos como trabajadores de la Alcaldía y organismos policiales tengan otro día asignado para que los ciudadanos de a pie también se beneficien de la jornada.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA