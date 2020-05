Habitantes de Arsenal los agobia el humo del incendio de vegetación

Los vecinos del conjunto residencial Arsenal, ubicado en el municipio Mario Briceño Iragorry, se han visto afectados casi a diario por los distintos focos de incendios de vegetación que se han registrado en las montañas adyacentes.

Recientemente, un incendio que duró al menos tres horas se expandió por toda la comunidad, generando un denso humo que contamina la urbanización.

Los habitantes del sector aseveraron que cada vez que hay episodios como estos, se ven severamente afectados por la acción del humo, además que en la mayoría de los casos la brisa sopla desde las lomas hacia los apartamentos.

Con respecto al tema, Delia Escorcha comentó, “ese no nos deja dormir, el humo es insoportable y aunque uno no quiera tenemos que tocarnos la cara por la picazón que produce tal evento, el humo es demasiado y aumenta el calor”.

De esta misma manera, Isbelia Ramírez acotó, “los incendios forestales son constantes en la comunidad, y en la noche es peor, la única medida que podemos tomar es cerrar bien las puertas y ventanas para no vernos afectados por el humo. Nos vimos bastante afectados por el humo, eso comenzó a las 7:00 de la noche y terminó a eso de las 10:00”.

Por su parte, Nicalí Gutiérrez aseveró, “esto tiene tiempo ocurriendo aquí en la zona, y es presuntamente por efectos del mismo calor, estamos expuestos más que todo los vecinos que vivimos cerca de las montañas, en mi caso tengo personas asmáticas en mi hogar y aparte hay una población de adultos mayores que se ven afectados con afecciones respiratorias; hay que tomar medidas”.

En la época de verano se ve con regularidad los incendios forestales, ya que la vegetación se encuentra seca y es más propensa para propagar del fuego, es por ello que los expertos de Protección Civil y Bomberos del estado exhortan a los ciudadanos no quemar basura, no dejar objetos que puedan hacer reflejo con el sol en las montañas como botellas de vidrio, y no hacer fogatas en las mismas para reducir las deflagraciones en los espacios vegetales vulnerables.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA