Ciudadanos se surten de agua de una toma debajo de un puente

Ciudadanos de diferentes sectores del municipio Girardot, específicamente al oeste de Maracay, deben ingeniársela para poder conseguir el vital líquido para sus hogares, y es que aunque indicaron que en algunas casas se ha podido restablecer el servicio, la presión no es suficiente para poder abastecerse de agua.

Asimismo, destacaron que desde tempranas horas del día muchos ciudadanos de las zonas de San José, Piñonal, barrio Belén, entre otros, acuden a un llenadero improvisado debajo del puente en la avenida Bolívar frente al Hospital Militar, para conseguir un poco de agua.

En este sentido, Doris Calderón manifestó que desde hace 15 días no llega agua al sector de San José donde ella vive y debe acudir a llenaderos, “la presión de agua no es suficiente, yo tengo una casa de dos plantas y abajo llega muy poco y para arriba ni aire, además pierdo mucho tiempo agarrando un poquito de agua y por esa razón prefiero venir hasta acá”.

Asimismo destacó que el agua que llega a su hogar no es suficiente para cumplir los deberes del hogar, “llega muy poquita, desde hace días vienen muchas personas, al menos hoy (ayer) no vinieron tantas”.

De igual forma, Edgar Moreno indicó que el problema en la comunidad donde vive es que se dañó la bomba de agua y no han podido abastecerse, “tenemos ya cuatro meses con la bomba dañada y por eso no tenemos agua, esperamos que eso se solucione y tener el servicio como antes”.

Moreno precisó en las últimas semanas han presentando más problemas con el suministro de agua, “la presión no es mucha y no podemos agarrar agua suficiente para hacer nuestras cosas, así que a diario me toca venir hasta acá y doy hasta 10 viajes para llevar suficiente agua a mi hogar”.

Por último, los ciudadanos que se encontraban en el llenadero precisaron que dicha toma siempre ha estado allí y que debido a las dificultades con el agua es que han tomado el vital líquido de dicho lugar”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA