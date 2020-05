A través de las declaraciones de Iris González, su hijo fue asesinado en horas de la noche del lunes pasado y su cadáver localizado con varios disparos en el cuerpo entre las 8:00 y 9:00 de la mañana del día siguiente en el sector 9 en la comunidad de Los Hornos del municipio Libertador del estado Aragua.

Identificó a su descendiente como Miguel Ángel González Ruiz, de 23 años de edad, padre de una niña de tres años, quien actualmente reside con su progenitora en Colombia, y trabajador de las minas del sector 88 del estado Bolívar.

Manifestó que producto de que el Gobierno nacional decretara el Estado de Alarma en el país para contener los avances de la pandemia del Covid-19, “mi hijo y yo nos vinimos a Aragua hace un mes y medio, y nos instalamos en Palo Negro, mientras bajara la situación de zozobra que estamos viviendo los venezolanos”.

Comentó que González Ruiz tenía cinco años que no venía a su ciudad natal, y aseguró que su muchacho no tenía enemigos declarados o algo por el estilo.

Mientras estuvo en Palo Negro, Miguel Ángel no salía a las calles, pues se cuidaba mucho y seguía las recomendaciones de las autoridades sanitarias emanadas de la Organización Mundial de la Salud.

“Y este lunes lo vi como a las 7:00 de la noche y manifestó que saldría a la esquina a refrescarse un poco del intenso calor que está afectando a los aragüeños. Llevaba en su mano derecha un celular y se detuvo en la esquina ubicada en el sector 9 de Los Hornos”.

“Allí comenzó a chatear con alguien, de quien desconocemos, y después no supe más nada de él. Aunque no regresó a la casa a dormir, yo le resté importancia sobre su presencia en la vivienda, por cuanto consideré que se había quedado a dormir en la casa de una amiga o familiar”, dijo la atribulada madre.

“Sin embargo, al día siguiente se me vino una corazonada y de pronto me llegó la noticia de que mi hijo lo habían localizado muerto. No tenía su celular, una gorra mi mucho menos las chancletas”, expresó la denunciante.

Por la forma como sucedieron los hechos, la ciudadana sospecha que el móvil del crimen esté relacionado con el robo. “Presiento que mi hijo, el menor de cuatro, se resistió al robo del teléfono y por eso lo mataron en tales circunstancias”, dijo.

Añadió lo siguiente: “Con la muerte de mi hijo, he vivido los peores momentos de mi vida y no entiendo como esas personas que portan una pistola en mano, anden por ahí tratando de conseguir las cosas materiales sumamente fáciles y quien se resista, simplemente lo maten. Eso no puede seguir así”.

Finalizó diciendo lo siguiente: “La justicia no puede quedarse de manos cruzadas, cuando una madre se desgarra en dolor y llanto por la muerte de su hijo, pidiendo justicia”.

Ahora la investigación están en manos de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, adscritos al Eje de Homicidios de Santa Cruz. Por tal motivo, una comisión de dirigió al sitio de los hechos, en donde colectó evidencias que serán analizadas en el laboratorio de la institución.

El caso como tal podría quedar resuelto en el transcurso de las próximas horas, ya que hay un equipo pesquisando las circunstancias del homicidio ocurrido la noche del lunes en el sector 9 de Los Hornos en Palo Negro del municipio Libertador.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO