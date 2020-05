Gobernador Rafael Lacava convoca mesa de diálogo regional

El gobernador Rafael Lacava convocó a todos los sectores de la sociedad carabobeña a una mesa de diálogo regional con el objetivo de “llegar a soluciones compartidas y puntos de encuentro en beneficio del pueblo”.

En un video mensaje publicado la noche de este jueves en su cuenta en la red social instagram @lacava10oficial, el mandatario regional, acompañado por el alcalde Juan Carlos Betancourt, aseguró que, el momento presente que vive el país ofrece “una oportunidad histórica para que la política vuelva a tener un rol preponderante con el objetivo de llegar a soluciones compartidas y puntos de encuentro en beneficio del pueblo a quien representamos”.

Asimismo expresó que, “estoy convocando, y lo anuncio formalmente, que a partir de la semana que viene se van a abrir las puertas del palacio de Gobierno, Capitolio, sede del poder político del estado, para generar una mesa de diálogo, una mesa de ideas, una mesa de consulta, con todos los factores de oposición del estado Carabobo, para ver de qué manera nos podemos poner de acuerdo, de qué manera podemos hacer una tregua en vista de la necesidad que tiene el país y Carabobo en particular, para generar condiciones ineludibles de paz y de tranquilidad en nuestro estado”.

Durante su mensaje, Lacava afirmó que esta propuesta se enmarca en el planteamiento de diálogo nacional del presidente de la República Nicolás Maduro, para impulsarlo con fuerza en el ámbito regional e “insistir en el diálogo político y que podamos confluir, en un momento tan complejo como este, en unas ideas comunes que vayan en beneficio del pueblo”.

Enfatizó que el ánimo de esta iniciativa es trascender “las apetencias y las posiciones particulares, ir más allá de los planteamientos que cada uno de nosotros tenemos y defendemos, para hacer un frente común y superar este momento aciago de nuestra historia, que comprende no solamente a los venezolanos sino al mundo entero”.

NO A LOS VIOLENTOS

El mandatario regional indicó igualmente que este es un momento vital para que, “esa oposición que se quiere apartar de incursiones armadas, de terrorismo, de sanciones y bloqueos inhumanos contra venezolanos” se manifieste.

“Estoy convencido que no toda la oposición piensa que esto hay que bombardearlo, yo no puedo creer que aquí toda la oposición del país piense lo que piensa Juan Guaidó, que aquí hay que utilizar mercenarios, que con armamentos vengan a asesinar a los políticos, no solamente del Gobierno, por cierto, sino de la oposición también aquellos que han sido incómodos a los planteamientos que esta gente hace”, aseguró.

Por ello insistió en la necesidad de que todos los sectores de la vida nacional y regional que realmente quieren el desarrollo y la paz en el país, acuerden las vías y acciones necesarias para abonar el camino de la sana convivencia entre todos los venezolanos.

“Quiero hacerle un llamado a todos los políticos de oposición en Carabobo, a todos, inclusive si no son políticos, pero son gente que quiere participar y no piensa igual que nosotros, estoy dispuesto a escucharlos, a que traigan ideas, a que traigan planteamientos, del sector empresarial, del sector sindical, del sector sanitario, gente del sector académico y universitario, estudiantil, queremos hacer en el Capitolio de Carabobo, una gran mesa de concertación para que se debatan las ideas que pueden beneficiar a nuestro pueblo”, recalcó Lacava.

En este contexto opinó que en el país “no podemos seguir desgastándonos en una confrontación estéril que tanto drama y problemas le han traído a nuestro pueblo”, razón por la cual auguró una respuesta positiva a esta convocatoria: “Espero que la mayoría de la oposición carabobeña, porque sé que son personas conscientes y pensantes, acuda a este llamado que estoy haciendo de buena fe”.

“Aquí no hay ningún interés oculto, estoy tomando un planteamiento que le hizo a la oposición venezolana el Presidente de la República, y si eso se puede replicar en los estados, yo estoy a disposición de que eso se replique en Carabobo, porque yo lo que quiero es que aquí haya paz, que haya entendimiento, ante lo que está pasando en la calle y lo que está pasando en el Mundo”, señaló.

Reiteró su llamamiento para aprovechar este escenario y momento histórico: “tenemos que elevarnos políticamente, como estadistas, como gente consciente del daño y del sufrimiento que tiene la gente en la calle por esta confrontación política estéril”.

“Si yo puedo ser útil en mi estado para la gente que tiene ideas y opiniones, aquí estoy para escucharlos, en pro de este pueblo, aquí estaré, yo con mis ideas, la oposición con sus ideas, dispuesto a escucharlos, a que me critiquen, a que me planteen y me digan lo que quieran decir porque hablando es que se entiende la gente, no cayéndose a bombas y a tiros, como pretende un grupo de venezolanos que aquí pase y que no se lo vamos a permitir”, expresó.

Finalmente llamó a “la oposición inteligente, que es la gran mayoría” a que “no se dejen chantajear ni extorsionar, necesitamos escucharnos, necesitamos sentarnos en una mesa a decirnos las verdades y probablemente a coincidir en las soluciones que beneficien, no a un grupo particular sino al pueblo venezolano, y en el caso nuestro al pueblo carabobeño”.

elsiglo