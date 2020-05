Comerciantes sobreviven de “chiripas” por la cuarentena

Una vez prorrogado el estado de alarma en todo el país, los comerciantes volvieron a la cruda realidad de mantener sus respectivos negocios a flote en medio de la cuarentena que, al parecer, va para largo.

Se pudo conocer a través de una encuesta realizada a los trabajadores informales y comerciantes de pequeños locales, su impresión en cuanto a las posibles pérdidas que les pudiese estar generando las restricciones de los horarios de trabajo y el día domingo como no laborable.

Respecto al tema, Ángel Barrios destacó, “nos ha afectado demasiado porque el pequeño comerciante como nosotros estamos involucrados en una economía que es un desastre, principalmente por la falla en el servicio de combustible, eso por allí repercute en los precios de los productos, vengan de donde vengan”.

Además señaló, “tenemos una variación de precios que con el pasar de los días se pone incomprable la mercancía, a diario va en aumento, la ganancia es menos, estamos afectados el vendedor y el consumidor; vivimos del día a día, ya los ricos están contados, no seremos uno de ellos ya”.

Por su parte, Ángel Blanco aseveró, “yo tengo 10 años trabajando como ortopedista en este sector, siempre he requerido de un crédito para mejorar mi negocio y eso siempre me ha sido negado, esta es una de las cosas por las que yo me he visto afectado, ahora con la cuarentena no pudo hacer esos trámites, también me he sentido afectado porque mi trabajo es a diario, y con esto yo mantengo a mi familia”.

Asimismo, Blanco resaltó, “en tiempos normales los días que más trabajo salía eran los domingos y debido a la restricción de horario, ya ese día no se puede laborar, me ha afectado en 75% si se puede decir”.

Por otra parte, José Abreu indicó, “mi negocio es de comida y generalmente nuestro horario de trabajo siempre ha sido hasta el mediodía, por esa parte no nos vemos afectados por el momento, sin embargo por ser un local de comida preparada, los domingos son los mejores días para nosotros por el tema de que la gente desayuna en la calle, algunos almuerzan o no cocinan y buscan la comida ya lista para llevar; eso ha mermado las ventas y por supuesto las ganancias”.

Los pequeños comerciantes de la ciudad esperan que en los próximos días el Gobierno nacional se pronuncie para flexibilizar la cuarentena que fue extendida por 30 días más.

Los trabajadores solicitaron que les permitan laborar los días domingos porque es cuando sus ventas se incrementan un poco más.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA