NBA tomará una decisión en dos o cuatro semanas

La NBA sigue trabajando en una posible vuelta a la competición que se encuentra parada desde el 11 de marzo, pero que a día de hoy se ve bastante más posible de regresar que en pasadas semanas.

La reunión que ha mantenido el comisionado Adam Silver con la Junta de Gobernadores ha arrojado luz sobre el momento en el que se podría tomar una decisión definitiva, la cual viene ahora marcada por el optimismo creciente de tomas las partes, ya que liga, directivos, equipos y jugadores parecen viajar en la misma dirección, la de volver a las pistas.

Sobre ese posible retorno, y sin llegar a dar una fecha específica, el comisionado ha señalado a la Junta de Gobernadores que se quiere tomar una decisión en un periodo de 2-4 semanas. Sí, no se ha marcado en rojo un día concreto, pero es la primera vez desde que estalló la pandemia que parece haber un plan específico para un hipotético retorno. Más allá de establecer un calendario, la discusión se centró en lo que más preocupa: la salud y la seguridad. A este respecto Silver quiso transmitir que el objetivo es conseguir que todas las partes se sientan cómodas de cara a que aparezca un nuevo positivo y que ello no lleve a paralizar de nuevo la NBA. Para ser más exactos recalcó que si una prueba positiva supone una nueva suspensión, directamente no deberían seguir el camino que lleva al retorno de la temporada.

Hay determinación, pero también dudas. A estas alturas aún sigue en el aire la pregunta de cuántos positivos serían demasiados, algo que esperan aclarar antes de que se vuelva a jugar. En cualquier caso, todos los asistentes a la reunión la dejaron con un sentimiento de positividad respecto al plan que está trazando la NBA, el cual incluye jugar en una ubicación burbuja a la que el comisionado se refirió como “ambiente de campus”.

Entre las posibles sedes Las Vegas y Orlando siguen a la cabeza como las favoritas. Cuando se formalice el deseado regreso de la NBA, la liga planea estandarizar las pruebas de Coronavirus para los 30 equipos, ya que por ahora está permitiendo que se realicen diferentes tipos de test entre las franquicias. Ante lo que la Liga no se mostró optimista es sobre tener pruebas rápidas en el próximo mes.

SONDEO A LOS JUGADORES

Paralelamente a la mencionada reunión, el Sindicato de Jugadores realizó una encuesta informal entre los jugadores con una pregunta de sí o no sobre su deseo de volver a jugar esta temporada. El apoyo a un eventual retorno fue abrumador y además los jugadores reconocieron que no sólo les gustaría disputar los playoffs, sino también reanudar al menos parte de la temporada regular.

El sondeo, realizado por funcionarios regionales del Sindicato de Jugadores, es confidencial y habría abarcado a unos 400 integrantes de las plantillas de la NBA; si bien se desconoce el número exacto de los entrevistados así como la metodología utilizada.

