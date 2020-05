Maracayeros esperan que el Ejecutivo flexibilice el decreto de cuarentena

El pasado martes 12 de mayo el Ejecutivo nacional anunció una segunda extensión del estado de alarma, el cual se mantendrá por 30 días más, es decir hasta el 13 de junio, esto como una medida para evitar la propagación del Covid-19 en el país.

Loading...

Sin embargo, durante un sondeo realizado en la ciudad de Maracay, municipio Girardot, los ciudadanos señalaron que ven necesario la activación de los comercios, ya que muchas personas se han visto afectadas por la paralización de dicho sector.

En este sentido, Dilvi Zambrano señaló que gran parte de su vida se ha dedicado a la economía informal, pero que debido al decreto ya no puede laborar, “tuve que buscar otro trabajo, ahora estoy laborando de mantenimiento en un edificio, aunque las personas allí me han ayudado bastante y me apoyan, no gano la misma cantidad de dinero”.

Asimismo, destacó que la soledad de las calles es uno de los factores que le afectan al momento de generar ganancias, “trabajaba vendiendo café y cigarros, ahora no puedo hacerlo, tengo tres días tratando de vender una caja y sólo he podido vender tres y eso que me ha tocado caminar bastante, el dinero no es suficiente para llevar la alimentación a mi casa”.

Manuel Veroes resaltó que en estos dos meses de cuarentena se la ha tenido que ingeniar para poder llevar la comida a su casa, “tengo hijos y es complicado esta situación, debido al decreto no he podido trabajar, pero me toca buscar otras formas de conseguir el dinero, ahora estoy de carruchero en el Mercado Mayorista y de allí saco algo de dinero”.

Resaltó que aunque entiende la emergencia del Covid-19 no está de acuerdo con que se extienda el decreto, “los venezolanos no aguantamos 30 días más encerrados y sin trabajar, es una situación complicada, lo que queremos es que todo se solucione pronto y podamos continuar con nuestra vida normal”.

Por su parte, Adán Gudiño recalcó que debido al cierre de las entidades bancarias no ha podido cobrar su pensión, “no tengo tarjeta de débito, entonces ya tengo dos meses sin poder sacar mi dinero, es una situación desesperante, me ha tocado ponerme a hacer algunos trabajitos para poder medio comer, pero es una situación compleja, espero que con los días puedan flexibilizar la cuarentena y abrir algunos bancos y negocios”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO