Maracayeros desesperados por apertura de los bancos

Ante el cierre de las entidades bancarias debido a las medidas de prevención que tomó el Ejecutivo nacional y regional, para evitar la propagación del Covid-19 en el país, muchos ciudadanos deben hacer milagros para poder conseguir dinero en efectivo.

Loading...

Los ciudadanos indicaron que la mayoría de los cajeros automáticos en la entidad no cuentan con dinero suficiente y en algunas oportunidades los mismos no tienen nada de efectivo, lo que genera una molestia para muchos, ya que no cuentan con dinero ni para pagar el pasaje del transporte público.

En este sentido, Luis Martínez detalló que las personas deben hacer largas colas en los cajeros automáticos y muchas veces la misma es sólo para consultar el saldo de sus cuentas, “cuando se tiene la suerte de conseguir un cajero con dinero lo que nos da es 20 mil bolívares y la verdad todos sabemos que eso no alcanza para nada”.

Asimismo indicó que sería de gran ayuda que las entidades bancarias abrieran aunque sea dos días a la semana y de esta forma se evita pasar tantas penurias para poder conseguir efectivo, “existen personas que lo venden, pero a un precio exagerado que nadie tiene para pagar”.

De igual forma, Freddy Palma destacó que a falta del efectivo han tenido que realizar todas las transacciones con tarjeta de débito, “se compra sólo en donde tengan puntos de venta, ya que efectivo no tenemos”.

Resaltó que aunque se entienden las medidas de prevención por la pandemia del coronavirus, para muchos es necesario que los bancos abran sus puertas, “está bien que no trabajen toda la semana, pero sí algunos días, conseguir efectivo se ha vuelto un dolor de cabeza”.

En este mismo orden de ideas, Ever Hernández precisó que a falta de efectivo le ha tocado caminar, “cuando me toca hacer una diligencia debo caminar, ya que no tengo el dinero para pagar el transporte público”.

Finalmente manifestó que se deben planificar estrategias para poder abrir las entidades, ya que para muchos el efectivo es una necesidad, “existen personas que cobran pensión y no tienen tarjeta, por lo menos uno tiene y puede comprar, pero todo se ha complicado”.

PENSIONADOS DESESPERADOS

Esta situación ha golpeado fuertemente a los pensionados, especialmente de aquellos bancos pequeños que prácticamente han dejado de funcionar durante la cuarentena.

Diariamente, un grupo de abuelitos se colocan en las puertas de algunas de estas sedes bancarias, a esperar por personal de la agencia, con el fin de solicitar ayudas en el desbloqueo o cambios de claves, no obstante, nadie se apiada de ellos, nadie escucha sus quejas.

Muchos tienen las tarjetas bloqueadas, y les ha resultado imposible realizar el desbloqueo por los centros de llamadas, pues no funcionan. Algunos bancos tampoco contestan los correos enviados a los buzones de “atención al cliente”, y ni siquiera responden a las llamadas realizadas a las oficinas principales de cada banco. Para colmo, algunos bancos pequeños solamente tiene un cajero automático activo en Aragua, y lo tienen dentro de la sede bancaria en la avenida Bolívar. De forma que los pensionados siguen sin poder cobrar su dinero, y no saben a quién acudir para presentar este reclamo bancario.

MÓNICA GOITIA | elsiglo