Trump: “Si yo quisiera ir a Venezuela, no lo haría en secreto sino con un ejército”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este viernes que su gobierno no tuvo participación en un supuesto complot en Venezuela, después de que una veintena de personas fueron detenidas, dos de ellas estadounidenses.

“Si yo quisiera ir a Venezuela, no lo haría en secreto”, afirmó Trump en una entrevista con Fox News.

“Yo no mandaría un pequeño grupo. No, no no. Sería un ejército (…) y eso sería llamado una invasión”, agregó.

#AHORA🇺🇸 Trump: “Si llegarámos a hacer algo en #Venezuela no sería de ese modo, sería ligeramente diferente. Lo llamarían invasión…No enviaría un pequeño grupo, no, no. Se llamaría un ejército”. pic.twitter.com/kUKwYp3gM3 — Jorge Agobian (@JorgeAgobian) May 8, 2020