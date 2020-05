A consecuencia de los altos precios que están experimentando los productos cárnicos, nuevamente las verduras llegaron para paliar la situación, siendo estás las más buscadas por los habitantes del eje Este del estado Aragua, quienes aseguran haber sacado la carne y el pollo de sus listas de compras.

Y es que para nadie es un secreto que en esta parte del estado Aragua, para poder adquirir cualquier corte de carne o pollo, los compradores deben tener en sus bolsillos o cuentas, más de medio millón de bolívares, cifra con la que no todos cuentan y que alejan cada vez más este tipo de proteínas de sus mesas.

Realizamos un recorrido por las principales calles de la ciudad de La Victoria, corroborando de la mano de los consumidores, que las verduras son la mejor opción para ofrecerles una dieta relativamente balanceada a sus familiares y con una menor inversión.

La señora Daisy Colmenares manifestó: “Las madres venezolanas no nos queda de otra que nuevamente alternar y buscar creatividad, para poder subsistir en vista de los altos precios de la carne, porque primero el poder adquisitivo es bien difícil para hacer este tipo de inversiones, entonces que nos queda comprar vegetales, aunque también están costosos, pero es lo que tenemos para por lo menos tener las cargas proteicas que necesitamos para la familia”.

La señora Belkis Pacheco, mientras hacia su cola para entrar a un lugar de expendio de verduras, agregó, “estoy solucionando con berenjena, calabacín, con vegetales de todo tipo y granos, porque es una inversión mucho más económica, ante un kilo de carne en ochocientos mil bolívares”.

Por su parte, Roxana Zerpa comentó que en su caso igualmente compra vegetales, pero los mismos los prepara con patas de pollo, ya que es uno de los cortes más económicos. “Hay que ingeniársela con las verduras y en mi caso patas de pollo las preparo como un asopado y me rinde bastante. He preferido hacer estas compras, porque si compro un poquito de carne o pollo me quedó sin comprar otras cosas que son más importantes”, puntualizó.

En resumidas cuentas, los ciudadanos de esta parte de la entidad aragüeña aseguran que en la actualidad las verduras son la mejor opción, ante la necesidad de las proteínas y más en medio de una pandemia mundial, donde todas las vitaminas y proteínas son importantes para el cuidado del cuerpo.

DANIEL MELLADO | elsiglo