Los habitantes del municipio Ribas, nuevamente fueron sorprendidos por los choferes del transporte público de la entidad, pues desde principios de esta semana pusieron en marcha un nuevo aumento en el pasaje, incrementando su costo a cinco mil bolívares, añadido que calificaron de “Arbitrario” e “Ilógico”, en vista de la situación que están viviendo.

Y es que según los pasajeros de la jurisdicción más grande del eje Este de Aragua, no se cansan de sorprender por la falta de autoridad que reina en Ribas en este aspecto. Comunicaron, que ya no sólo deben esperar hasta 45 minutos en una parada y arriesgarse con personas de pie en las unidades, sino también a zanquear en busca de efectivo para poder cancelar lo que están pidiendo, puesto que de lo contrario son víctimas de atropellos e insultos por parte de este gremio.

Los ciudadanos aseveran, que lo que los transportistas quieren cobrar no está puesto aun en ninguna gaceta. Sin embargo, tomando la violencia de sus manos hacen que todos paguen la tarifa, pese a que no está avalada. Esto sin contar que las exoneraciones a los discapacitados y personas de la tercera edad quedaron en el pasado.

“De verdad que en Ribas, nosotros pensamos que podría pasar cualquier cosa, menos un aumento en el pasaje. Es algo completamente fuera de lugar, cuando estamos pasando por una pandemia, donde nadie está trabajando y lo poco que tenemos es para comprar alimentos, que también están caros. Cónchale hay que tener un poquito de tacto y que las autoridades velen por el bienestar de todos, ahorita no podemos estar caminando por todos lados hay que prevenir”, mencionó Rubén Camacho, residente de La Mora.

En concordancia con Camacho, Estela Contreras agregó: “No se quita que todo está caro, que no hay gasolina, pero eso no es culpa de nosotros los ciudadanos comunes. Los transportistas deben hablar con las autoridades no tomar las cosas por sus manos, porque al final nos están desangrando y hasta arriesgándonos, porque montan a todo el mundo, cuando eso no se puede por lo del Covid”.

Por su parte, Jesús Marchena señaló: “Nuevamente nos quieren cobrar más caro un servicio que no existe, donde somos maltratados diariamente, donde tenemos que esperar para poder llegar a nuestro trabajo mucho tiempo, donde el respeto se perdió y no le importa a nadie, lo que hacen las autoridades es estar pendiente de fotos y que hablen bien en las redes. Ya estamos cansados que nadie vele por Ribas con el transporte.

En resumidas cuentas, los ciudadanos de esta parte de Aragua hacen un llamado a las autoridades regionales, de que tomen cartas en el asunto, puesto que según ellos están viviendo en un “Municipio sin Ley”, donde cada uno hala para su bando y las comunidades quedan pasando penurias, sentenciaron los ciudadanos.

DANIEL MELLADO | elsiglo – La Victoria