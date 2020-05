Incursiones de La Guaira y Chuao preocupan a la población

Luego de los acontecimientos ocurridos en las costas del estado La Guaira y en el pueblo de Chuao en Aragua, donde el Gobierno nacional le dio captura a varios presuntos mercenarios que entraron vía marítima, la población se muestra preocupada por el devenir de los acontecimientos en el país.

Acerca de estos acontecimientos que conmocionaron a la opinión pública nacional, algunos maracayeros han creado su propia matriz, destacando que hay muchas versiones que los mantiene confundidos en cuanto a la veracidad de los hechos.

En este sentido, Amir Romero dijo, “verdaderamente no se sabe si es verdad o mentira lo ocurrido, lo único que se puede hacer es que hay que estar pendiente ante la situación que se presente, para nadie es un secreto que todo el mundo quiere entrar y hacer lo que le da la gana en el país”.

Asimismo, Romero acotó, “si por casualidad es mentira, que Dios se encargue de todas esas personas que sólo quieren crear incertidumbre, angustia y miedo, ya tenemos bastante con la pandemia, la guerra social, la economía, sólo queremos palabras de aliento para que esta situación pase”.

Por otra parte, Víctor Otero afirmó, “hay muchas versiones y uno en realidad no sabe si es cierto o no, por mi parte es algo de ponerse a pensar, yo no creo que en un país tan grande vaya a entrar una gente así tan franco, sin una estrategia previa, siempre tapan las cosas y no hablan de frente, yo tengo dudas acerca de eso”.

Por otro lado, José Vargas aseveró, “hoy en día hay que ser bien miserable para no entender lo que está pasando en el mundo, para hacer este tipo de acciones, estamos en un país donde lo que queremos es paz no la guerra, está muy mal hecho este tipo de situaciones, ahora por otro lado no sabemos a ciencia cierta qué estará pasando o si es verdadero”.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA