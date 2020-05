Las instituciones bancarias son indispensables para la economía y la configuración financiera de cualquier nación. Brindan oportunidades de préstamo / ahorro y otras facilidades importantes para el público en general y las entidades corporativas.

Cada año, S&P Global Market Intelligence publica su informe anual sobre servicios bancarios y financieros, destacando los 100 bancos más grandes del mundo en función de sus activos totales. Durante años, los bancos con sede en los Estados Unidos han dominado el sistema financiero internacional, pero ahora los bancos chinos están claramente en el asiento del conductor.

De los 15 bancos más grandes por activos totales, cuatro son chinos y un total de seis tienen su sede en Asia. Solo dos bancos tienen su sede en los Estados Unidos. A continuación se muestra una lista detallada de los bancos más grandes del mundo con sus activos totales y capitalización de mercado en dólares estadounidenses. Los hemos clasificado de acuerdo con los activos totales del banco (no la capitalización de mercado).

Deutsche Bank

Activos totales: US $ 1,765 mil millones

Capitalización de mercado: US $ 25 mil millones

Deutsche Bank es el banco más grande e importante de Alemania. La compañía se estableció en 1870 en Berlín esencialmente como un banco de comercio exterior.

Desde su participación en la fusión de Daimler y Benz hasta el establecimiento del campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen de Hitler, el banco ha sido parte de muchos eventos históricamente significativos.

Deutsche Bank es uno de los grandes bancos de soporte; Un pequeño grupo de instituciones financieras poderosas, que permiten el movimiento de capital a gran escala en todo el mundo y suscribe contratos para instituciones y corporaciones extremadamente grandes.

Estuvo involucrado en gran medida en la crisis financiera de 2007-08.

Grupo financiero Sumitomo Mitsui

Activos totales: US $ 1,775 mil millones

Capitalización de mercado: US $ 53 mil millones

Sumitomo Mitsui Financial Group o SMFG es la tercera compañía de servicios financieros más grande de Japón. Fue establecido en 2002 después de una transferencia de acciones de control de Sumitomo Mitsui Financial Corporation.

La compañía cotiza en varias bolsas de valores, incluidas la Bolsa de Tokio, NYSE y la Bolsa Nacional de Valores (India). Proporciona soluciones de banca personal y corporativa y también se dedica a la gestión de patrimonios y actividades de gestión de inversiones.

En 2012, SMFG adquirió RBS Aviation Capital; una división de arrendamiento de aeronaves del Royal Bank of Scotland por $ 7.3 mil millones. Fue la mayor adquisición de cualquier negocio de arrendamiento en ese momento.

Citigroup

Activos totales: US $ 1,842 billones

Capitalización de mercado: US $ 174 billones

Citigroup Inc. es una potencia bancaria con sede en los EE. UU. Y actualmente es el cuarto banco más grande del país por activos y tiene más de 200 millones de clientes minoristas en más de 160 países diferentes.

Posee más de una docena de bancos internacionales líderes en todo el mundo, incluido el Grupo Financiero Banamex, el segundo banco más grande de México y Citibank India.

La corporación se estableció en 1998 después de un acuerdo de fusión multimillonario entre Citicorp y Travelers Group. También es uno de los nueve bancos en el soporte abultado.

Japan Post Bank

Activos totales: US $ 1,874 mil millones

Capitalización de mercado: US $ 50 mil millones

Con sede en Tokio, Japan Post Bank es una de las subsidiarias más grandes del conglomerado estatal Japan Post Holdings, que se estableció en 2006 a raíz de los cambios institucionales en los servicios postales de Japón.

A diferencia de otros grandes bancos internacionales, Japan Post Bank se dedica principalmente al negocio de préstamos y seguros. Es el único segundo banco en Japón que tiene sucursales en cada una de las 47 prefecturas, siendo el otro el Banco Mizuho.

Wells Fargo

Activos totales: US $ 1,951 billones

Capitalización de mercado: US $ 277 billones

Wells Fargo es una compañía de servicios financieros con sede en San Francisco. No hace mucho tiempo, Wells Fargo era el banco más grande del mundo por capitalización de mercado, sin embargo, una serie de controversias y prácticas fraudulentas o poco éticas hicieron que el banco perdiera el apoyo de los inversores, lo que afectó su capitalización de mercado.

La forma actual del banco se estableció en 1998 luego de una fusión entre Wells Fargo & Company y Norwest Corporation. La asimilación del banco Wachovia con sede en Charlotte en 2008 contribuyó a la causa. En el año fiscal 2017, Wells Fargo tuvo un ingreso total de US $ 88.3 mil millones.

La compañía se enfrenta actualmente a múltiples investigaciones de agencias federales. En febrero de 2018, la Reserva Federal de los Estados Unidos prohibió a Wells Fargo aumentar su base de activos hasta que resuelvan un problema interno crítico.

Crédit Agricole

Activos totales: US $ 2,117 mil millones

Capitalización de mercado: US $ 87 mil millones

Crédit Agricole es el segundo grupo bancario más grande de Francia. Fue establecido en 1894 específicamente para atender las necesidades bancarias de los agricultores y alentar las actividades agrícolas en todo el país.

El banco sufrió varios cambios institucionales desde 1988 hasta 2001. En 2003, Crédit Agricole adquirió uno de sus mayores competidores, Crédit Lyonnais, luego de que este último se enfrentara a un problema financiero importante a fines de la década de 1990.

La empresa cuenta con una estructura institucional de árbol. Los bancos locales, los bancos regionales y Crédit Agricole SA De esos tres, solo los bancos locales y regionales proporcionan todo tipo de servicios financieros a clientes individuales y entidades corporativas.

Crédit Agricole SA actúa como un organismo centralizado para la empresa y es responsable de una interacción fluida entre los bancos regionales y locales.

Bank of América

Activos totales: US $ 2,281 mil millones

Capitalización de mercado: US $ 295 mil millones

Aquellos que tienen un vívido recuerdo de la crisis financiera de 2007-08 pueden reconocer este nombre fácilmente. Bank of America fue uno de los principales bancos, que emitió una cantidad significativa de títulos respaldados por hipotecas antes de 2008, lo que llevó a la calamidad financiera.

De todos modos, BoFa es actualmente el segundo banco más grande por activos totales y la 24a compañía más grande por ingresos totales en los Estados Unidos. La compañía registró un ingreso total de US $ 87 mil millones y un ingreso neto de US $ 18.23 mil millones en el año fiscal 2017.

Bank of America se convirtió en el jugador más grande entre las instituciones bancarias de gran tamaño después de adquirir Merrill Lynch en 2008. Esta adquisición le dio a BoFa un gran impulso en el sector de la banca de inversión.

BNP Paribas

Activos totales: US $ 2,235 billones

Capitalización de mercado: US $ 99 billones

BNP Paribas es el grupo bancario líder en Francia y el segundo más grande de Europa en activos bajo gestión y capitalización de mercado. El banco se estableció en el año 2000 luego de una fusión entre BNP (Banue Nationale de Paris) y Paribas.

Está presente activamente en los siete continentes, ya sea directamente o a través de filiales. En los Estados Unidos, posee el Bank of the West, un importante proveedor de servicios financieros en el medio oeste de los Estados Unidos. Del mismo modo, en Italia y Bélgica, el banco opera Banca Nazionale del Lavoro (BNL) y Fortis, respectivamente.

BNP Paribas tiene una sólida posición en el sector de banca minorista y corporativa. Sirve a más de 40 millones de personas en todo el mundo y su brazo de banca de inversión es considerado por muchos como uno de los bancos líderes en derivados y finanzas estructuradas.

HSBC

Activos totales: US $ 2,521 mil millones

Capitalización de mercado: US $ 187 mil millones

HSBC es un gigante bancario británico, que actualmente es el banco más grande de toda Europa. La compañía se estableció inicialmente en Hong Kong británico alrededor de 1885 como Hong-Kong y Shanghái Banking Corporation. El banco pasó por una serie de cambios estructurales y finalmente se reestructuró en su forma actual en 1991.

En 2017, HSBC reportó ingresos totales de US $ 51.4 mil millones, un aumento del 7% de los US $ 40 mil millones del año anterior y US $ 17.1 mil millones en ganancias antes de impuestos. La compañía estuvo involucrada en grandes controversias al menos media docena de veces desde 2003. El escándalo LIBOR y el caso de lavado de dinero en 2003 y 2012 son pocos de estos casos.

JPMorgan Chase

Activos totales: US $ 2,533

Capitalización de mercado: US $ 374,1 mil millones

JPMorgan Chase & Co. es actualmente la corporación bancaria más grande de los Estados Unidos. Fue establecido después de un acuerdo de fusión entre JP Morgan & Company, una de las instituciones bancarias más poderosas en ese momento y Chase Manhattan Bank en el año 2000 y ha sido un gigante bancario desde entonces.

Proporciona servicios de banca minorista y tarjetas de crédito bajo la marca Chase, mientras que los servicios de banca corporativa como gestión de activos, gestión de patrimonio privado y servicios de seguridad se llevan bajo la marca Morgan.

En el año 2017, la compañía reportó ingresos de US $ 99.62 mil millones y un ingreso neto de US $ 24.45 mil millones.

Grupo financiero Mitsubishi UFJ

Activos totales: US $ 2,784 mil millones

Capitalización de mercado: US $ 78,4 mil millones

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. es la compañía de servicios financieros más grande de Japón con activos valorados en más de 2 billones de dólares. También es una de las mayores filiales del Grupo Mitsubishi.

La compañía se estableció en 2005 con la fusión de Bank of Tokyo-Mitsubishi y UFJ Bank, una subsidiaria de UFJ Holdings. Además de los servicios de banca minorista, proporciona gestión de inversiones, gestión minorista y servicios similares.

Banco de China

Activos totales: US $ 2,991 billones

Capitalización de mercado: US $ 185 billones

También conocido como uno de los “Cuatro Grandes”, el Banco de China es uno de los bancos públicos más grandes de China. La compañía fue establecida por el Gobierno chino en el año 1912 como uno de los principales emisores de billetes oficiales. Actualmente, es el segundo prestamista más grande de China.

Con sede en el distrito Xicheng de Beijing, tiene dos filiales, una en Hong Kong y otra en Canadá, y está activa en otras 27 naciones en todo el mundo. El banco se dedica al negocio de seguros y brinda servicios de tarjetas de crédito junto con soluciones de gestión de activos y patrimonio.

Banco Agrícola de China

Activos totales: US $ 3,285 mil millones

Capitalización de mercado: US $ 182,3 mil millones

El Banco Agrícola de China (ABC) o AgBank es uno de los bancos más destacados del mundo. Si bien el banco se estableció inicialmente en 1951 tras una fusión entre Farmers Bank of China y Cooperation Bank, se reestructuró varias veces antes de que tomara su forma actual en 1979.

Tiene alrededor de 24 mil sucursales en todo el país, más de 320 millones de clientes generales y 2.7 millones de clientes institucionales. En 2010, ABC registró la mayor salida a bolsa del mundo en ese momento, pero Alibaba lo superó poco después.

Además de la banca minorista y de inversión, el Banco Agrícola de China se dedica a la gestión global de la riqueza y al negocio de capital privado.

En 2007, el banco fue objeto de un robo bancario masivo por valor de ¥ 51 millones o US $ 6,7 millones, reportado por su propio personal administrativo. Sigue siendo el mayor robo a un banco en la historia de China hasta la fecha.

Corporación del Banco de Construcción de China

Activos totales: US $ 3,400 mil millones

Capitalización de mercado: US $ 238 mil millones

China Construction Bank Corporation o CCB es una de las diez empresas públicas más grandes del mundo. Con sede en Beijing, cuenta con aproximadamente 13,600 sucursales nacionales y más de una docena de sucursales internacionales, incluida una subsidiaria de propiedad total ubicada en Londres.

Ofrece servicios de banca minorista como hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos personales al público en general, así como soluciones de banca de inversión para grandes corporaciones. CCB también se dedica a negocios de capital privado y gestión de patrimonio.

En un intento de aprovechar el creciente sector bancario de China, Bank of America compró una participación del 9% en China Construction Bank Corporation por $ 3 mil millones en 2005 y otro 1.75% en 2008. Sin embargo, BoFa vendió toda su participación en el banco chino. Por $ 9.8 mil millones durante tres años desde 2011 hasta 2013.

Banco Industrial y Comercial de China

Activos totales: US $ 4,009 mil millones

Capitalización de mercado: US $ 312 mil millones

Con más de $ 4 billones en activos totales, el Banco Industrial y Comercial de China es actualmente el banco más grande del mundo. Según su informe anual, el banco tuvo una ganancia operativa de US $ 53 mil millones y una ganancia neta de US $ 41 mil millones en 2016. Es el primer banco chino en convertirse en la compañía pública más grande del mundo por activos totales.

Al igual que los otros tres grandes, ICBC es en gran parte propiedad del Gobierno de China. Otros accionistas incluyen Temasek Holdings y National Council for Social Security Fund (NSSF).

El banco ofrece una amplia gama de servicios financieros que incluyen banca de consumo y corporativa, gestión de inversiones, capital privado y tarjetas de crédito. Además, tiene filiales extranjeras en Canadá, Macao y Turquía.