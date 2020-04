Aumento de salario no causó expectativas en los ciudadanos

En horas de la mañana de ayer se le hizo una consulta a los habitantes del eje Este del estado Aragua, sobre el nuevo aumento del salario mínimo a 800.000 bolívares con cestaticket, ajuste que catalogaron como insuficiente ante el alto costo de la vida.

Loading...

El Ejecutivo nacional informó de este aumento de salario a principios de semana. Sin embargo, el mismo no alegró a los ciudadanos, quienes diariamente deben ingeniárselas para poder adquirir lo necesario para sobrevivir.

“Este nuevo incremento no alcanza ni para pagar el pasaje actual. Las autoridades antes de hacer este tipo de aumentos tienen que ver la realidad del venezolano, donde cualquier producto que busquen no baja de un dólar, entonces con 800 bolívares no hacemos ni la mitad de un medio mercadito. Esto es una burla, lo que tienen que hacer para que sea efectivo, es controlar la inflación, porque nos está consumiendo”, manifestó el señor Ramón Vidal.

La señora Tamara Seijas agregó, “este aumento no alcanza para nada, porque el que paga pasaje semanal se los come sin titubeo, entonces ¿qué vamos a comer?, esto es un aumento absurdo, todo está demasiado caro y va a seguir así, nos quedará como hace algún tipo de gente, comer pura yuca y lentejas”.

Por su parte, la señora Carmen Pérez, mientras hacía algunas compras dijo, “yo no sé realmente, ese aumento no nos sirve, por más que sea un poco más de dinero, porque las cosas aumentan todos los días, tienen que buscar otra manera para que los aumentos funcionen y lo principal sería congelar los precios. La cosa está fuerte y bueno será seguir haciendo milagros y sin trabajar”.

En resumidas cuentas, los ciudadanos de esta parte del estado Aragua estuvieron de acuerdo en opinar: “Así suban el 100% la inflación va más rápido que el salario”, lo que los mantiene a la expectativa de un incremento en los precios de los productos de la cesta básica.

DANIEL MELLADO | elsiglo