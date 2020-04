El ciclista colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates Team) volvió a entrenarse en su casa, ubicada en el departamento de Antioquia (noroeste), tras superar la COVID-19 y regresar a su país en un vuelo humanitario desde Emiratos Árabes Unidos (EAU) el pasado 8 de abril.

“El coronavirus creíamos que era un juego, pero no. A mí me dio (la enfermedad) y pasé algunos días de angustia. Pero bueno, he podido regresar a casa; estoy tranquilo, aliviado, iniciando entrenamientos, entrenamientos desde casa”, expresó el ciclista en un video publicado en sus redes sociales.

Gaviria, de 25 años, también aprovechó la ocasión para enviar “apoyo y fuerzas” a “muchas personas con muchas dificultades” por cuenta de la cuarentena para contrarrestar el coronavirus, que en Colombia comenzó el pasado 25 de marzo y se prolongará hasta el 11 de mayo.

De igual forma agradeció “a todas las personas que me han apoyado, que han estado a mi lado en esta difícil situación que está pasando todo el mundo”.

Gaviria llegó el 8 de abril al país procedente de los EAU, donde estuvo varias semanas hospitalizado por coronavirus y el 26 de marzo recibió el alta hospitalaria, luego de que las últimas pruebas que le hicieron resultaran negativas.

El ciclista arribó inicialmente a Bogotá junto a 55 repatriados más en un avión con 13 toneladas de material médico donado por los Emiratos Árabes Unidos para enfrentar la pandemia.

El pasado 26 de marzo, Gaviria, ganador en 2018 de dos etapas del Tour de Francia y en 2017 de cuatro en el Giro de Italia, aseguró: “Los últimos test que me han realizado han resultado negativos y los médicos me han dado el alta hospitalaria. Me enfoco ahora en poder volver a casa y reunirme con los míos”.

EFE