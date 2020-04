En los últimos días casi todos los precios de los diferentes productos del mercado han reflejado un aumento, y es que en medio de la crisis por la cual se encuentra atravesando el país y el mundo por la pandemia del Covid-19 o Coronavirus, el alza de los precios se ha convertido en el principal tema de conversación de los ciudadanos.

Loading...

Durante un recorrido por los diferentes mercados de la entidad, los comerciantes indicaron que el alto costo de los alimentos es motivado al alza de las divisas, situación que los afecta de la misma forma que los consumidores.

Uno de los alimentos que ha incrementado su valor de forma excesiva es el queso, ya que en menos de una semana el precio por kilo ya se ubica entre los 630.000 y 720.000 bolívares, lo que ocasiona que los ciudadanos ya no puedan calcular la cantidad de dinero que necesitan para comprar la comida aunque sea para una semana.

Al respecto, Wilson Montilla, comerciante, indicó que los aumentos ocasionan que se tranquen las ventas, “para los comerciantes es complejo, ya que si el dólar sube las ventas no se dan, nosotros nos las estamos ingeniando para poder vender”.

Asimismo recalcó que han tomado diferentes medidas para poder mantener las ventas, “hay días que están bien y otros regulares, es depende de la situación, hemos tratado de vender por combos y otra de las opciones es aceptar las divisas con un valor más alto al que se marca en las diferentes páginas para que las personas puedan comprar”.

De igual forma, Joel Colmenares manifestó que el kilo de queso lo tiene en 630 mil bolívares, ya que los martes que es el día que recibe mercancía e incrementa los precios, “hasta que no me llegue nueva mercancía no puedo aumentar, pero es lógico que va a llegar con nuevo precio”.

Finalmente indicó que el alza de los productos ha traído como consecuencia una disminución en las ventas, “en comparación con la semana pasada, esta ha estado un poco floja, pero esperamos que todo se estabilice”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA