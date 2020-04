Danny Ocean no deja de sorprendernos, y es que en esta ocasión lanzó un video grabado completamente en casa. Se trata de la canción Báilame, que además es un tema muy especial para él. Báilame no hubiese sido terminada si un gran amigo suyo no hubiese insistido en que lo hiciera porque le gustaba mucho.

“Componiendo la canción me transporté a una escena en algún bar del mundo, con una morena y realmente ese es el momento que se desarrolla en la narrativa de la canción: que es ese momento en que conoces a esa persona y hablan por horas con un par de tragos de por medio, simplemente disfrutando ese primer encuentro que los conecta”, narró.

Bueno y como este momento es para quedarse en casa, Danny Ocean decidió grabar el video en su casa y mostrarse desde la intimidad disfrutando, bailando, creando, hacienda cosas, siendo creative, e invitando a la gente a hacer lo mismo, a pasarlo bien en sus casas y a aprovechar estos momentos para ser creativos. Y pueden disfrutarlos a través pulsando aquí.

Danny Ocean se convirtió en un fenómeno global con su disco 54+1, un material que le tomó más de dos años trabajarlo, y que fue escrito y producido en su totalidad por Danny– Incluye canciones tan emblemáticas como “Me rehusó” (canción más escuchada de la década en Spotify en varios países latinoamericanos), “Dembow”, “Swing” y Báilame.

El nombre del álbum “54 + 1” viene de su apartamento #54 en Caracas. Lugar en donde compuso, produjo y diseñó el arte del mismo. Razón por la cual 54+1 es un álbum muy personal para Danny: “Este disco marca una etapa muy especial para mi carrera. Es el resultado de muchas experiencias, alegrías, frustraciones y sobre todo amor. Fue completamente creado en mi habitación y marca la etapa donde descubrí mi sonido, mi estilo y el mensaje que quiero dar al mundo”. – Danny Ocean



Danny Ocean ha demostrado ser es un éxito global con más de 4 billones de reproducciones gracias al éxito de canciones que se han convertido en himnos mundialmente. Hoy, tras un año, sus temas como “Veneno”, “Báilame” y “Gime”, junto a los otros nueve que forman parte de este disco han hecho que este álbum sea considerado un clásico.

Este es el mes del aniversario de su disco 54+1 y Danny Ocean ha estado celebrándolo con distintas actividades en sus redes sociales.