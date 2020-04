Un grupo de empleados del principal abastecedor de alimentos de la ciudad, como lo es el Mercado Libre de Maracay, hicieron sentir su voz de protesta en nombre de todos los que hacen vida laboral en el mercado, haciendo exigencias a la junta directiva del mismo.

En este sentido Franklin Rojas destacó “en este momento tenemos graves denuncias que hacer en cuanto al abastecimiento de nuestros equipos de trabajo, estamos totalmente desprotegidos, ni equipote mantenimiento, además de esto tenemos 9 días que no nos cancelan la quincena”.

Por otra parte Jhon Ceballos aseveró “yo estoy de reposo, ya me dieron mi incapacidad, la última caja de productos Clap que recibí fue el mes de diciembre, en marzo volvieron a entregar el beneficio alimenticio y no me dieron la caja, porque supuestamente a las personas que están de reposo no le sale el beneficio, ¿Cómo es eso?, denuncio públicamente a la directiva del mercado por esta acción irregular.

De esta misma manera un ex trabajador del mercado libre que esta en situación de retiro desde hace aproximadamente 2 años destacó que aún no ha recibido el arreglo correspondiente a sus años de servicio.

Con respecto al tema Edwin Rangel aseveró “aquí hay una desinformación general ellos están acostumbrado a botar a la gente como unos perros y no avisan cuando uno puede pasar por sus arreglos, dejan a los trabajadores a la intemperie como si nada”.

Por otro lado Cesar Ochoa destacó “nosotros queremos que las maximas autoridades vengan al mercado a que se reunan con los trabajadores no con los directivos, para que conozcan la realidad no nos vamos a seguir calando esto; estamos resteados con el presidente Maduro pero también queremos que nos resuelvan nuestras exigencias

Los trabajadores del mercado entre sus exigencias destacan la pronta entrega de materiales de limpieza, la adquisición de los enseres para la prevención del virus, y la entrega de utensilios y uniformes para laborar.

Asimismo señalan que requieren de la presencia del Gobernador del estado Aragua Rodolfo Marco Torres y del Alcalde del municipio Girardot Pedro Bastidas, para realizar una asamblea general donde se les permita ser escuchados.

JOSE CARPIO G | El Siglo