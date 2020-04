“Habrá deficiencia de conocimiento en nuestros estudiantes”

Richard Rivas, presidente del Colegio de Profesores del estado Aragua, rechazó los métodos que el gobierno nacional trata de implementar para culminar el año escolar en medio de la crisis por la pandemia del Covid 19.

Loading...

“Es necesario que nuestra población sepa que el Gobierno busca justificar como terminar el año escolar, pero no a través de la calidad sino del accionar de uno paños calientes que puedan darle a ellos la solvencia o la representación ante la comunidad nacional que recibieron la culminación del año escolar”, dijo.

El profesor Ribas destacó que el Ejecutivo Nacional pasó por alto llamar a las comunidades estudiantiles universitarias y a los padres y representantes para que formularan propuestas en cuanto a la culminación del año escolar.

El presidente del Colegio de Profesores aseveró, “el Gobierno impuso una culminación de año escolar, a pesar de que comprendemos y entendemos lo de la cuarentena social es necesaria; pero nosotros como Colegio de Profesores hemos dicho que es mejor ser sinceros, a duras penas se terminó el segundo lapso escolar, el Gobierno debió permitir terminar los dos primeros lapsos y poder obtener la culminación del año escolar y en el inicio del año escolar siguiente hacer una reprogramación para incluir los objetivos escolares programáticos que no se pudieron realizar, que se incorporen y que sea parte del proceso escolar siguiente”.

En este sentido, el docente enfatizó, “las alternativas on line no le llegan a todo el mundo y por tal motivo no da garantía, en otros países industrializados es viable, pero en nuestra realidad es algo deficiente; la compañía que da el servicio está por debajo de la capacidad real, no todos los docentes, padres o representantes tienen teléfonos inteligentes de 4 generación”.

De esta misma manera aseveró que si bien el Gobierno inició un programa de entrega de “canaimitas”, este proceso no se continuó, y es por ello que no sólo es falta de tecnología telefónica, sino también carencia de equipos de computación.

Al respecto, el educador indicó, “hay una realidad bastante preocupante, muchos niños fueron beneficiados con el plan de entrega de computadora, pero la situación de crisis y caótica obligaron a muchos padres vender estos equipos, y además el plan de entrega se paralizó en los planteles educativos. Aunado a esto están los altos costos de un equipo de computación o uno de acceso a Internet inalámbrico”.

Además señaló, “el Gobierno hoy se tiene que dar cuenta que no haberle entregado a los docentes las tablet, y las canaimitas no fue una decisión acertada, porque en estos momentos a los profesores que les fue negado ese beneficio hoy carecen del equipo para manejar la contingencia desde casa”.

A juicio del profesor Rivas la situación con la pandemia puso al descubierto la capacidad tecnológica del país, haciendo referencia a la desaparición de los centros telemáticos, a la no continuidad de la entrega de las canaimas, y hoy hace falta esta herramienta.

Por otra parte aseveró, “nuestros docentes no fueron preparados para hacer una educación a distancia, su formación fue para hacer una educación presencial, esto es uno de los grandes muros que tenemos al frente en el contexto de la calidad de la educación, no se puede tener esperanza que la calidad educativa la vamos a ver en estos momentos, nuestros bachilleres se van a graduar con deficiencias en las áreas básicas, física, química, biología, matemática, amén del impacto psicológico que tendrán los muchachos, ya que no disfrutarán del acto de entrega de títulos de bachilleres”.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo