Vecinos del barrio San José de Maracay, específicamente calle 11 con tercera avenida, decidieron salir de sus hogares y realizar una protesta pacífica, para exigir que los organismos competentes tomen medidas en cuanto a la entrega del beneficio alimentario en el sector.

Habitantes de la zona denunciaron que desde hace algunos meses se han presentado muchas irregularidades en la entrega de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), ya que muchas familias que viven en el sector desde hace más de 20 años, les han quitado el beneficio sin darles una explicación al respecto.

En este sentido, Ricardo Jiménez manifestó que en las dos últimas ha habido muchas irregularidades de parte de la jefa de alimentación de la parroquia Joaquín Crespo y la jefa de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCh) y aunque ya han manifestado su descontento no han recibido respuesta.

“La entrega pasada se perdieron un aproximado de 100 bolsas de comida, la comunidad no tuvo respuesta de las bolsas que les quitaron a los jefes de familia y aunque se alegó que ellos no hacían vida en la comunidad, se les demostró que si vivían acá y de igual forma no se resolvió el problema”.

Resaltó que debido a la pandemia del coronavirus muchas personas no están trabajando, motivo por el cual es tan necesaria la entrega del beneficio, “las bolsas era un decreto presidencial, pero en esta comunidad lo que han hecho es quitársela a los más necesitados, todos estamos en nuestros hogares por el problema del Covid-19 y sabemos que debemos prevenir, pero ya esta situación es insostenible”.

De igual forma, Isabel Mendoza indicó que aunque fue censada con el beneficio y en otras oportunidades ha pagado la bolsa y la ha recibido sin problemas, “ahora ni el número de mi casa aparece, son más de 100 personas que les han quitado la bolsa de comida, tengo toda la vida viviendo en el sector y recibiendo el beneficio del CLAP desde que empezaron a entregarlo hace años”.

Asimismo, Alexandra Barreto recalcó que en estos momentos no puede estar viviendo en su casa por una condición de salud, “tengo un embarazo de alto riesgo y estoy en casa de mi mamá, que es la que me está cuidando, todos los vecinos lo saben, pero aunque no estoy acá esa sigue siendo mi casa y para mi es necesario recibir el beneficio”.

Barreto resaltó además que la llamaron para la entrega de la bolsa y cuando llegó al sector le dijeron que no se la iban a entregar, “me vine en autobús, algo que es tan complicado para mi condición y cuando llego simplemente me dicen que no se me va entregar el beneficio”.

Por su parte, Ángela Matiz denunció que las personas que hacen entrega de la bolsa tocan las puertas de las viviendas a una hora no adecuada, “llegan a las 10:00 de la noche, a pesar de la hora los atendí, era para un censo los hice pasar a mi vivienda para que vieran de verdad que era mi casa, aunque es absurdo, ya que todos los vecinos me conocen”.

Wendy Franco destacó que también le quitaron el beneficio del CLAP sin ninguna explicación, “tengo 29 años viviendo en esta zona y ahora resulta que ellas alegan que yo no vivo aquí, cuento con constancia de residencia y todos los vecinos nos conocemos, además la comunidad tiene muchos problemas como la falta de gas, ya que acá no hacen operativos como para que ahora nos quiten la comida”.

Por último, Silvio Ruiz indicó que las personas encargadas de la entrega de la caja de comida no viven en el sector y por esa razón desconocen quiénes son los vecinos, “ellas dicen que son órdenes del gobierno regional, pero ni siquiera entregaron ni informaron lo que ocurrió con las bolsas que decomisaron la vez pasada, por eso los habitantes estamos pensando que ellos se están lucrando con las bolsas que se pierden”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo