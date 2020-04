Equipos de MLB podrían suspender salarios de personal que no esté directamente vinculado al juego

La Major League Baseball (MLB) permitirá que, a partir del primero de mayo, los equipos puedan suspender o reducir el salario del personal que no está vinculado directamente con el juego; así lo informó este domingo el periodista especializado en este deporte, Ken Rosenthal, a través de su cuenta en la red social Twitter.

Loading...

Esto busca aliviar un poco el impacto económico causado por el Covid-19, pero hasta ahora es solo una sugerencia; ya que serán los equipos quienes decidan aplicar o no la medida.

Bravos de Atlanta, Filis de Filadelfia y Gigantes de San Francisco han sido las tres franquicias que, hasta el momento, se han comprometido a pagarle a todo su personal en el mes de mayo.

Los principales afectados podrían ser principalmente directivos de MLB y de ligas menores, así como varios scouts.

Ante las pérdidas económicas originadas por la paralización de la temporada 2020, se han barajado opciones como la de llevar a los 30 equipos que integran el circuito MLB a realizar los partidos a puerta cerrada en estadios de Arizona, ciudad donde la mitad de los clubes realiza sus entrenamientos primaverales.

No obstante, las autoridades gubernamentales y sanitarias aún no se han pronunciado oficialmente si es viable o no esta alternativa.