En horas de la mañana de este jueves, en la parte interna de un parcelamiento, ubicado en el sector Mahomo en Santa Cruz del municipio Lamas, se produjo un aparente enfrentamiento entre funcionarios policiales y unos delincuentes, dejando un saldo de dos abatidos y la confiscación de armas de fuego, entre otros elementos de interés criminalístico.

De acuerdo a las informaciones aportadas a los periodistas, las comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas vienen realizando una investigación en relación a la muerte de un funcionario de la Policía de Aragua en una falsa alcabala montada en un tramo entre La Julia y Santa Cruz.

Los supuestos uniformados dieron muerte al supervisor Olker Alexander Gómez, cuando éste se dirigía a su trabajo en el CCP en el municipio Lamas y en la emboscada, le efectuaron varios disparos, causándole la muerte.

Una vez que lo vieron tendido en el pavimento, los implicados en su muerte le arrebataron una pistola de uso oficial, un celular y dinero en efectivo, entre otras cosas personales.

Luego de consumado el acto criminal, los individuos emprendieron la huida con rumbo desconocido, y minutos más tarde los compañeros de Olker que se desplazaban en una patrulla hacia la ciudad de Maracay, se percataron de la presencia de un vehículo estacionado a la orilla de la carretera. Observaron un cadáver y al visualizar la escena del suceso, los oficiales se dieron cuenta que era un policía.

Con el pasar de los días, a través de los análisis telefónicos y un trabajo de campo, condujeron a los funcionarios del Cicpc a Mahomo, en donde se registró un enfrentamiento en la mañana de ayer.

Durante el intercambio de disparos resultaron heridas dos personas, quienes fueron trasladadas al ambulatorio del pueblo, en donde dejaron de existir a causa de las heridas, según la información proporcionada a los medios de comunicación.

Aunque no hubo información oficial, se tuvo conocimiento por otra fuente que los hombres respondían a los nombres de José Daniel Barrios, conocido como “Daniel” y Antonio Tovar, alias “El Coco”, cuyos cadáveres fueron trasladados en el transcurso de la mañana a los servicios generales de Senamecf para la autopsia de ley.

Barrios y Tovar, a quienes les incautaron armas de fuego y otras evidencias de interés investigativo, presuntamente estarían implicados en el crimen del Supervisor de la Policía de Aragua. Ese planteamiento se maneja de manera hipotéticamente.

A pesar de la conjetura, el asunto está bajo averiguación de las autoridades policiales, y las armas recuperadas serán sometidas a las experticias técnicas científicas.

CUIDABAN UNA FINCA

Por otro lado, se comentó de manera extraoficial que ambos hombres trabajaban en una finca, propiedad de un abogado, cuidando ganado y cochinos. Ejercían el papel de guachimán.

Los allegados no creen en la versión de que ambos ciudadanos tengan alguna responsabilidad en la muerte del supervisor. Una persona que no quiso identificarse dijo lo siguiente: “Ahí no hay nada de eso”.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO