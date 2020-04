El uso de tapabocas en Buenos Aires es obligatorio desde este miércoles

A partir de este miércoles el uso del tapabocas es obligatorio en la ciudad de Buenos Aires ya sea al ingresar o permanecer en locales comerciales y en dependencias de atención al público, públicas o privadas. Igualmente para movilizarse en medios de transporte público.

En principio, la jornada de este miércoles será de concientización en la que inspectores y policías van a recordar la medida para que los vecinos se adecuen. Luego, ya se harán efectivas las multas para quienes hagan caso omiso de la resolución oficial.

«Las primeras 24 horas se va a concientizar en la calle y en los colectivos. Si vienes en el colectivo te vamos a indicar que te pongas el tapabocas. Si no, no podrás subir al micro. Desde el jueves se comenzarán a aplicar las multas», dijo el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli.

De acuerdo con La Nación , en la fiscalización participarán los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control, que se ocuparán de los comercios, mientras que la policía de la ciudad, los agentes de prevención y los de tránsito serán los encargados de hacer cumplir la reglamentación para la gente que esté en el trasporte público.

No hace falta utilizarlo para circular a pie ni en vehículos particulares en Buenos Aires. Sin embargo, cuando se detecte alguna persona que no posea el tapabocas en los lugares donde su uso es obligatorio se procederá a imponerle un acta de infracción por incumplimiento del Código de Faltas que sanciona a “el/la que omita el cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención de las enfermedades transmisibles o no proceda a la desinfección y/o destrucción de agentes transmisores”.

Las multas van entre 10.700 pesos y 79.180 pesos argentinos; es decir, desde poco más de 160 dólares hasta 1.200 dólares americanos.

