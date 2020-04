EEUU descartó este martes negociación con Nicolás Maduro

El Secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, negó este martes que la administración del presidente Donald Trump se encuentre negociando con Nicolás Maduro.

“¿Estados Unidos está negociando con Maduro? No. Él quiere una negociación secreta con el gobierno de EEUU, pero nosotros apoyamos Juan Guaidó como presidente interino y de la Asamblea Nacional de Venezuela”, aseveró Kozak en un mensaje publicado a través de su cuenta oficial en Twitter.

Is the U.S. negotiating with Maduro? NO.

He wants a secret negotiation with the U.S. government, but we support @JGuaido as Interim and @asambleaVE president.

