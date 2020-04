Habitantes de diferentes sectores de Maracay, municipio Girardot, en especial del sector Las Delicias, denunciaron que desde hace aproximadamente un mes no cuentan con el servicio de televisión por cable e internet Inter, sin embargo la empresa continua cobrando por el servicio.

Denunciaron además que aunque en varias oportunidades han informado a la compañía de la situación, hasta los momentos no han obtenido una respuesta satisfactoria y continúan incomunicados pagando un servicio que no pueden disfrutar.

Cris Nache, indicó que es una situación que ha traído problemas a los usuarios ya que no pueden disfrutar de un servicio por el cual cancelan, “tenemos más un mes sin el servicio, y la compañía de telecomunicaciones no nos da una pronta solución”.

Asimismo manifestó que durante la cuarentena social y colectiva decretada por el presidente Nicolás Maduro se complica no contar con el servicio, “a los niños les mandan tareas que deben enviar por internet y no tienen como hacerlo, además no pueden salir a la calles y los locales están cerrados, tampoco se puede ir a la casa de algún vecino, así que es una situación que nos causa gran preocupación”.

De igual forma, Luis Bello, recalcó que en su opinión es un abuso que se les cobre por un servicio que no disfrutan, “el dinero está complicado de conseguir como pagar algo que no utilizamos, solo solicitamos mejoras en el servicio y que el problema sea resuelto a la brevedad posible”.

Destacó además que es una situación que no solo afecta al sector de Las Delicias ya que varios puntos de la Ciudad Jardín no cuentan con el servicio desde hace meses, “es un problema en varios puntos, se debe buscar una pronta solución así solidarizarse con el bolsillo de los ciudadanos”.

Por último, Maracayeros detallaron además que durante este tiempo de cuarentena para prevenir el Covid-19 es difícil mantener a los abuelos y niños entretenidos con los hogares y sin el servicio de telecomunicaciones se les complica aún más.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

Fotos | JOEL ZAPATA