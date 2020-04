La venta al público de los comercios de Argentina sufrieron en marzo una fuerte caída de casi el 50 % por el impacto de las medidas sanitarias que tomó el Gobierno ante la llegada de la pandemia de coronavirus, informó este domingo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

De acuerdo a las estadísticas de CAME, las ventas de los comercios cayeron un 48,7 % en marzo respecto a igual mes del año pasado, medidas a precios constantes.

“Fue un mes atípico, con 19 días de actividad ya marcada por el COVID-19 y 12 días en cuarentena”, señaló la entidad en un comunicado, en el que agregó que según sus proyecciones “por cada día de aislamiento preventivo en marzo el comercio minorista perdió ventas por 10.360 millones de pesos (unos 155,7 millones de dólares)”.

El primer caso confirmado de coronavirus en Argentina se registró a principios de marzo y el Gobierno de Alberto Fernández lanzó una serie de medidas, como la suspensión de clases, hasta que finalmente decretó el 20 de marzo el aislamiento social, preventivo y obligatorio que obligó a cerrar todos los comercios, excepto los que venden alimentos y artículos de primera necesidad.

La cuarentena continuará hasta el 26 de abril próximo, según anunció Fernández el viernes, con unas pocas excepciones que permitirán la apertura de los talleres mecánicos y de reparación de neumáticos -solo para vehículos autorizados a circular-, la venta de partes y repuestos para vehículos, motocicletas y bicicletas y de artículos de librería e informática, en ambos casos solo bajo la modalidad puerta a puerta, sin abrir las persianas de los comercios al público.

“Las ventas estuvieron muy marcadas por la restricción de circulación de gente y luego la cuarentena que obligó a cerrar a gran parte de los rubros”, indicó la entidad, que encuestó a un total de 1.100 comercios en todo el país.

Las líneas de crédito a una tasa de interés del 24 % lanzadas por el Gobierno “no terminan siendo un gran aliciente para los comercios pymes”, sostuvo CAME, que puntualizó que el 71 % de los encuestados no las solicitó “en buena medida porque no creen que las consigan o les parecen costosas”.

En cambio, existe una mayor expectativa en la ayuda estatal para pagar salarios, ya que el 45 % de las pymes consultadas planea solicitarlas, explicó la confederación.

La economía argentina se encuentra desde hace dos años en recesión, con altos niveles de inflación, y los expertos consultados por el Banco Central estiman que en 2020 la actividad caerá un 4,3 % por el impacto de la crisis de coronavirus.

EFE