Esperanzados en su Fe y que pronto la procesión del Santo Sepulcro pueda hacer su recorrido en el mes de septiembre de este mismo año, cuando la alarma del coronavirus haya pasado, los zamoranos hicieron sus peticiones. Al mismo tiempo expresaron estar de acuerdo en que éste viernes santo la imagen sea resguardada en su casa para evitar el aglomeramiento de personas que pueden traer como consecuencia la proliferación del covid-19.

En un sondeo realizado entre los devotos muchos de ellos, aseguraron sentirse afligidos y tristes por no acompañar a su santo como todos los años durante las actividades de la semana mayor.

Lisglet Contreras dijo “La procesión del Santo Sepulcro es una de las más esperadas, es una tradición ir cada viernes santo a su casa, acompañarlo toda la noche y después salir a su procesión depositando toda nuestra Fe”. El viernes santo escuchamos la misa desde nuestras casas, hicimos el rosario, prendimos la vela y pedimos mucha salud y la erradicación del coronavirus, expresó la creyente.

Por su parte Yeanfred Seija expresó “Soy creyente del Santo Sepulcro desde hace muchos años me hubiese gustado que el Santo hubiese sido expuesto y que todos hubiésemos pasado y verlo, pero la pandemia del coronavirus no lo permite.Además nuestra Fe por el es tan grande que quizás no íbamos a respetar las normas y nos concentraremos y eso representa una amenaza para la salud”.

Mientras que Celia Raíz indicó “Debido a ésta pandemia no pudimos acompañar al nuestro Santo Sepulcro, pero desde mi casa reze y ore para que este virus se aleje de Venezuela y podamos retomar nuestra vida normal. Además esperamos que entre septiembre y octubre podamos hacer la procesión”.

Luis Ramírez señaló “Estoy completamente de acuerdo que la imagen no salga en procesión, en este mes pero al pasar el alerta hay que planificar para otro mes y demostrar nuestra Fe”.

Para Hipólito Flores el problema del coronavirus nos afectó a todo nivel hasta en nuestras creencias. ” Hay que renovar nuestra y hoy desde nuestras casas oramos para que esta pandemia pase rápido y todos podamos reunirnos con nuestros familiares, amigos y haremos nuestra acostumbrada visita a la iglesia”.

Lo más importante es que con la medidas tomadas resguardados nuestra salud y evitamos contagiarnos uno con otros. Simón Arturo Bolivar aseveró “La cuarentena no permitió que nuestro santo saliera en procesión, sin embargo mi Fe hacía el se mantienen intacta y le pedí que alejara el virus y que pronto y podamos al fin quitarnos este tapabocas”.

Para cerrar parte de las peticiones al Santo Sepulcro, Rodolfo Lara dijo “Es una tradición para todos salir con el santo cada viernes, este año no podremos pero nuestra Fe está con él y pronto saldremos con bien de todo esta situación de salud”.

IRIOS MÉNDEZ| el siglo

