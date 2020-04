En menos de 24 horas, los cuerpos de seguridad del estado Carabobo dieron un duro golpe al hampa organizada al resolver el robo y desvalijamiento perpetrado este lunes contra la Dirección de Control y Atención de Estudios (Dicae) de la Universidad de Carabobo, con la recuperación de un primer lote de los equipos e insumos sustraídos de dichas instalaciones ubicadas en el campus Bárbula de la máxima casa de estudios.

Así lo informó el gobernador Rafael Lacava, quien desde la sede de la Comandancia de PoliCarabobo, y acompañado por el secretario de Seguridad Ciudadana, comisario general José Domínguez, mostró en un video a través de su cuenta en la red social instagram @lacava10oficial parte de los equipos hurtados durante el hecho delictivo.

Lacava señaló que, tras ser contactado por la rectora de la UC, Jessy Divo, quien le informó sobre este hecho, ordenó la activación y despliegue inmediato de un dispositivo mixto, con participación de funcionarios de la Policía de Carabobo y el Cicpc, quienes luego de las primeras investigaciones y allanamientos, dieron con la guarida de una banda criminal, en el sector Brisas de Carabobo, municipio Naguanagua, donde los malhechores ocultaban el botín.

“Al llegar al sitio, cercano a la UC, nuestros funcionarios fueron recibidos a plomo limpio por parte de los antisociales y en ese enfrentamiento que se generó resultaron abatidos dos de los sujetos, el jefe de la banda y uno de sus lugartenientes”, dijo.

Además, mencionó que fue recuperada una gran parte de lo hurtado del área de Control de Estudios, como aires acondicionados, teléfonos celulares, impresoras, sellos, papeles, resmas de papel, monitores, microondas, filtros de agua. “Y ahora estamos tras la búsqueda de otros integrantes adicionales de la banda, porque faltan más peroles”, señaló Lacava.

El mandatario regional reconoció la labor de los integrantes de los cuerpos de seguridad quienes, en tiempo récord, lograron resolver este caso, en demostración de su compromiso y elevada capacidad profesional dedicada al resguardo de la integridad y seguridad de los carabobeños, más aun en medio de la cuarentena social y colectiva que cumple la ciudadanía.

“No vamos a descansar hasta dar con el último delincuente, nosotros aquí no descansamos en contra del hampa y lo digo con toda responsabilidad: en este estado o la gente acata las normas, las leyes, la convivencia cívica, o van a conseguirse con todo el peso de la Ley, con nuestros cuerpos de seguridad, con nuestros policías, quienes van a impedir que cosas como estas sigan pasando”, reiteró.

Los estudiantes de la UC no están solos

En este contexto, expresó su rechazo a estos hechos, “porque eso dice muchísimo de la calaña de personas que, en medio de esta situación, golpean a cualquier institución, a nuestras escuelas o a nuestras universidades”.

Reafirmó que “la Universidad de Carabobo, estudiantes, no está sola, yo estoy con ustedes, ustedes lo saben y la rectora cuando me llamó, producto de esta situación, yo inmediatamente me activé, al igual cuando me llama cualquier dirigente o director de cualquier institución, porque no vamos a permitir que este tipo de cosas sigan sucediendo en nuestro estado y menos aún en medio de estas condiciones de pandemia, de cuarentena”.

El gobernador Lacava instruyó al secretario de Seguridad Ciudadana a mantener el alerta y el apresto operacional en todo el estado. “No descansaremos jamás en nuestra lucha contra el hampa, en las condiciones que sea y en el terreno que sea. Guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por el Carro de Drácula activo”.

Finalmente acotó que “no le podemos dar tregua a ningún delincuente en este estado, aquí el orden es prioritario, la ley es fundamental y la tranquilidad de este pueblo, que ya bastante se ha visto perturbada por lo que está pasando. Para nosotros es un leiv motiv, para nosotros es una motivación y un norte a seguir, porque la gente, en medio de esta situación, por lo menos debe sentirse tranquila y segura, y sepan ustedes que así lo hacemos”.

