Luego de que el Ejecutivo Nacional anunciara la cuarentena colectiva y social como mecanismo para combatir la propagación del Covid-19 en el país, sólo los establecimientos de venta de alimentos, medicinas y productos de higiene, son los que se encuentran laborando a nivel nacional.

Sin embargo, a pesar de este decreto muchos vendedores y encargados de locales de venta de comida indicaron que las ventas se han mantenido, ya que las personas deben salir de sus casas para poder abastecerse de alimentos para ellos y su familia.

Al respecto, Ángel Hospeda, vendedor en un mercado municipal de Girardot, señaló que las personas no acatan la norma de no salir de sus hogares y van en busca de alimentos, “se han mantenido las ventas, se trabaja sólo en la mañana y en ese momento atendemos a los ciudadanos que llegan hasta acá”.

Asimismo, señaló que muchos ciudadanos viven del día a día y no se pueden quedar en sus casas, “personas como yo deben de salir a trabajar para poder llevar comida a sus casas, aunque los días de semana las ventas han estado un poco flojas los fines de semana aumentan y todos los que vengan al mercado deben tener sus respectivas medidas de seguridad para de esta forma evitar contagios, no pueden tocar la mercancía si no traen guantes y el tapabocas es obligatorio”.

De igual forma, Sergio Manamá resaltó que todos los establecimientos cuentan con antibacterial o alcohol para el uso de los clientes, “a pesar de todo las ventas han estado regular, los fines de semana es donde aumentan pero las personas deben asistir con su tapabocas y acá le colaboramos con las medidas de higiene, tratamos de no estar tan cerca de los clientes”.

Destacó que en vista de la situación los ciudadanos están nerviosos y sólo salen a comprar lo necesario y se devuelven a sus hogares, “estamos trabajando de 6:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, pero las personas vienen y hacen sus compras rápido”.

Por último, Yolimar Leal manifestó que a pesar del miedo que tienen de contagiarse, las personas deben salir de sus casas a comprar alimentos, “además como no hay vendedores ambulantes deben entrar al mercado y comprar, estamos utilizando los mecanismos de seguridad para evitar contagios y así poder trabajar tranquilos”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

