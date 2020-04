Vecinos de la comunidad de Piñonal, específicamente de la avenida 8 cruce con calle Carlos Blass del municipio Girardot, denunciaron que el servicio de aseo urbano pasa por el sector cada 15 días y por esa razón se observa gran cantidad de basura en las calles.

Loading...

En este sentido, Salvador Rubicón manifestó que el aseo sólo pasa por la avenida principal lo que ocasiona acumulación de basura en las calles adyacentes, “los vecinos de allá se molestan porque colocamos las bolsas de basura en la vía, pero entonces qué podemos hacer si por acá no pasa el camión recogiéndola”.

Rubicón indicó que por la zona se encuentran haciendo un censo para el pago de impuestos, pero no les plantean un plan para la recolección de los desechos, “necesitamos una solución a este problema, no podemos seguir viviendo así, está bien que pase una vez a la semana aunque sea, pero no que estemos viviendo bajo estas condiciones”.

De igual forma, Maritza de Cabrera detalló que las hojas de los árboles les toca quemarla, “si el aseo no pasa debemos buscar que hacer con la basura, las hojas se queman, pero no podemos hacerlo con lo demás y nos toca estar pendiente del aseo para salir corriendo con las bolsas de basura”.

Resaltó que existen algunas personas que se aprovechan de la basura en las calles para arrojar más, “me toca limpiar donde coloco mi basura y la de otras personas, la cantidad de desechos en las calles cada día aumenta”.

Finalmente, José Cabrera manifestó que el aseo pasaba anteriormente tres días a la semana específicamente martes, jueves y sábado, “ahora pasa el camión cada quince días, mientras a nosotros nos toca limpiar donde colocan la basura y ver qué hacemos con ella, quemarla, botarla o algo, pero es muy incómodo vivir con esta situación”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo