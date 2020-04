View this post on Instagram

Y en medio de esta tormenta que el mundo padece llegaste tú hija amada, para recordarme el valor de la vida, para mostrarme en tus pequeñitos ojos el amor verdadero! Mi esperada Sofi, nuestra Sofía Del Valle @valeriavalle El amor a primera vista, un comienzo lleno de esperanzas y sueños! Bienvenida Sofía, bienvenida un lunes santo, bienvenida un 6 de abril de 2020! Esto para el recuerdo, para la memoria del día que me hiciste sentir al verte pasar que tocaba el cielo! Millones de gracias a las miles de bendiciones que hemos recibido por esta vía, Dios las multiplique para cada uno de ustedes! Hoy con Dios, mañana con Dios, siempre con Dios!