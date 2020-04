Para proteger su salud y evitar un contagio masivo los habitantes de las diferentes comunidades que hacen vida en Santa Cruz, municipio Lamas afirman a estar dispuestos a cumplir con la cuarentena.

En un sondeo realizado en la jurisdicción santacrucense, los mismos afirmaron que es vital cumplir las normativas puestas en marcha por el gobierno nacional y local para preservar su vida y la de sus familiares.

Para Lorenzo Andrés Parra, un hombre de la tercera, cumplir con las medidas de prevención para evitar el contagio del covid-19 es la mejor manera de no enfermarse. “Esta enfermedad no es juego y todos estamos en riesgo sobre todo nosotros debemos cuidarnos pues siendo de la tercera edad estamos más propensos a que el virus nos contagie”.

Indicó que salió a la calle por la necesidad de comprar comida. “Tenia que comprar comida y por eso salí de mi casa usando mi tapaboca y con mi frasquito de alcohol para desinfectarte, las medidas impuestas están acorde a la situación que estamos viviendo todos debemos quedarnos en casa”.

Por su parte, Trino Cano opinó “La situación de este virus esta critica en todo el mundo por eso debemos cuidarnos y cumplir a pie de la letra para no contagiarnos. La necesidad de comprar comida y de mis pastillas para la tensión fueron las que me hicieron salir de mi casa, eso si con mis precauciones tapaboca y antibacterial pues no nos podemos dar el lujo de enfermarnos pues contagiamos a nuestra familia”.

Mientras que Luis Blanco el popular “Chochi” como es conocido en el pueblo de Santa Cruz, dijo: “Gracias a las medidas impuestas por el presidente Maduro y reforzadas por el alcalde es lo que nos ha permitido que nuestro municipio no haya reportado casos positivos. Esta pandemia mundial es mortal por eso debemos estar atento y respetar las medidas de seguridad en cuanto a la salud se refiere, como el uso del tapaboca, guantes, lavarnos las manos y de esta manera estaremos a salvo nosotros y nuestros familiares”.

Marly Alvarado, comentó lo siguiente: “Como madre de familia es mi responsabilidad resguardar la salud de mi familia por eso he respetado la cuarentena, todos en casa usamos el tapaboca, nos lavamos las manos con agua y jabón. Cuando salgo a la calle son casos puntuales a comprar comida y a la farmacia, respeto los horarios establecidos por el gobierno municipal para garantizar la salud y evitar el contagio con el virus”.

Finalmente Evelin Garcia expresó: “Debemos cuidarnos entre nosotros mismo siguiendo las medidas de protección como el uso de tapaboca y guantes, así como el gel antibacterial o alcohol si vamos a salir a la calle y si estamos en casa debemos lavarnos las manos con agua y jabón las veces que sean necesarias”.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo