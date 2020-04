Con el inicio de esta semana en el municipio Ribas, se llevó a cabo como estaba previsto, la regulación en las compras de los ciudadanos, por el terminal en el número de cédula, esto con el fin de garantizar una prevención de Covid-19 efectiva.

Y es que para nadie es un secreto que la entidad ribense es la más grande del eje Este del estado Aragua, por tanto los comercios de expendio de productos de primera necesidad son los que más existen en sus calles y avenidas para beneficio no sólo de los habitantes de la jurisdicción, sino de las vecinas como lo son Revenga, Bolívar y Santos Michelena.

Ante este panorama, los ribenses aplauden la iniciativa tomada por el ejecutivo municipal, sin embargo aseguran que a consecuencia de la falta de atención de los gobernantes vecinos, ellos deben limitarse en las compras.

“La verdad es una medida que se veía venir por la gran cantidad de personas que salían a comprar en las mañanas, nosotros nos cuidamos, pero al parecer va más allá. Es injusto que nosotros debamos pagar la falta de organización”, manifestó Victoria Contreras.

El señor José Piña agregó, “estamos en una época donde cada gerente de espacios se debe hacer cargo de su gente, no queremos decir que no pueden venir, pero si deben tener un límite, estamos en cuarentena y según los municipios están cerrados y no es lo que parece”.

Por su parte, Sabrina Sáez expresó, “es algo que se veía venir, no sólo por la presencia de personas de otros sitios, sino por la falta de conciencia de algunos. Al parecer las autoridades están haciendo cosas buenas y la misma gente no coopera, debemos recordar que actualmente lo que estamos pasando no distingue entre partidos o sectores”.

En resumidas cuentas, por encima de muchas opiniones los ciudadanos indicaron que la medida como tal la tomaron, pues el lunes aún estaban un poco confusos con respecto al tema.

Vale destacar que los comercios de la Ciudad de La Juventud permanecieron abiertos hasta las 2:00 de la tarde, según lo estipulado por las autoridades y con las medidas sanitarias necesarias.

DANIEL MELLADO | elsiglo