José Trujillo: “El sector salud no cuenta con material de bioseguridad”

El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Aragua, José Trujillo, expresó su preocupación ante la llegada del Covid-19 al país, en especial tras los casos presentados en la entidad.

A su juicio, la situación de la pandemia es “alarmante”, ya que el sistema de salud en el país se encuentra actualmente colapsado, condición que contactada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ratificada por Michelle Bachelet en su informe presentado luego de su visita a Venezuela.

Trujillo sostuvo que las autoridades gubernamentales no informan la realidad con respecto a las cifras de contagios; ya que en el país no se cuentan con los kits suficientes para realizar las pruebas de diagnóstico, “las curvas de otros países como Centroamérica, Norteamérica, El Caribe y Europa tienen una tendencia de seguir aumentando, no es posible que nosotros seamos algo aparte en el resto de la epidemiología de esta enfermedad”, aseveró.

El también miembro de la Comisión Permanente de Salud de la AN recomendó que durante las próximas dos semanas, los ciudadanos deben cumplir la cuarentena en un 100 por ciento, esto debido a que el virus puede propagarse más fácilmente por el invierno, “la cuarentena no es para no enfermarse, es para no transportar el virus a otras localidades, de allí la importancia de mantenerse en casa y de tomar las medidas preventivas de salud”, explicó.

Criticó al Gobierno Nacional no decretar la cuarentena antes, ya que la pandemia llegó al país a finales del mes de febrero, como fue informado recientemente en cadena nacional por representantes del Ejecutivo, “el último fallecido en Venezuela era de una oleada del 28 de febrero”, especificó.

Finalmente, el parlamentario afirmó que el sector de salud en el país no cuenta con material de bioseguridad, lo que coloca en riesgo su propia vida, la de sus familiares, vecinos, personas que los rodea; además del personal médico y enfermería, por lo que hizo un llamado a todos los venezolanos a cuidarse y cumplir correctamente la cuarentena.