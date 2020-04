Iglesias se las ingenian para ésta Semana Santa

La pandemia de coronavirus ha hecho que los oficios religiosos de esta Semana Santa registren un cambio en su tradición. Las diócesis y los párrocos de las regiones se las ingenian para que los fieles mantengan el fervor en este tiempo.

Las procesiones de los santos, que representan la Pasión cada día, fueron descartadas. Algunas parroquias harán recorridos con las imágenes, y las misas, como las dominicales, serán a puerta cerrada y transmitidas a través de los medios digitales o la radio.

Anzoátegui. Las diócesis de Barcelona y El Tigre invitan a los católicos “a vivir con intensidad los misterios centrales de la Semana Santa”. Monseñor Jorge Aníbal Quintero, obispo de Barcelona, pidió al pueblo el uso de símbolos en sus casas. Las autoridades religiosas sugieren a la feligresía colgar una palma en la puerta de sus casas este Domingo de Ramos, para conmemorar la entrada de Jesús a Jerusalén.

El Miércoles Santo, día de El Nazareno, piden colocar un pequeño altar o un lazo morado. La diócesis de El Tigre indicó que en cada parroquia se proveerá de palmas vendidas, para que el pueblo católico pueda llevarlas. Monseñor José Romero ordenó a los ministros de la iglesia permitir una cercanía prudente a la imagen del Nazareno el Miércoles Santo, “acatando las normas sanitarias y la seguridad de los devotos”.

La Guaira. Los guaireños podrán adorar el Miércoles Santo la imagen de El Nazareno, en el atrio de la catedral San Pedro Apóstol, de 9 am a 5 pm, informó el párroco de la diócesis de La Guaira, Abelardo Sosa. El Viernes Santo estará el Santo Cristo de la Salud, y el Sábado de Gloria estará disponible un recipiente con agua bendita para que la feligresía la tome, de manera que puedan cumplir sus promesas.

Aragua. El párroco de la catedral de Maracay, José Díaz, informó que efectuarán las liturgias a puerta cerrada y los feligreses podrán escuchar la palabra de Dios en sus hogares por la radio y redes sociales. Dijo que las autoridades eclesiásticas se encuentran en conversaciones con el gobierno regional para que El Nazareno salga a las calles sin la procesión tradicional.

Valles del Tuy. La cofradía de San Diego de Alcalá, en Ocumare, transmitirá todos los días las misas a las 7 am. El Nazareno saldrá el miércoles por las calles de Ocumare sólo con sonido y algunos acompañantes. El resto de los días transmitirán las liturgias a las 7 am. El sábado de Gloria la vigilia pascual será a las 7 pm y la misa de Resurrección, el domingo a las 8 am.

Cambios.

Otras actividades que se desarrollan en la Semana Santa como la bendición de las palmas, el lavatorio de pies, la visita a los siete templos, quedaron suspendidas. El obispo de Barinas, monseñor Jesús Alfonso Guerrero, informó que la programación consiste en usar la radio y las nuevas tecnologías. Instó a las familias a crear un altar en sus casas con una biblia, un crucifijo, una imagen y una vela. Los padres de la parroquia Yare acondicionarán un vehículo para llevar el Cristo y la Virgen María y recorrer las calles del pueblo. La eucaristía será transmitida por la emisora Corpus.

