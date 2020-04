España supera los 100.000 contagios y un nuevo máximo deja 9.053 muertos

España ha superado los 100.000 casos de coronavirus, en concreto, se han notificado ya 102.136 desde el comienzo de la pandemia, lo que supone un incremento del 8,17 % en las últimas 24 horas, mientras el número de fallecidos ha alcanzado los 9.053, 864 más, un nuevo máximo diario (un 10,5 %).

Loading...

Además, 5.872 pacientes están ingresados en la UCI, 265 más (un incremento del 4,72 %), aunque el dato supone que los ingresos se han ralentizado respecto a los registrados el martes, cuando se contabilizaron 376 nuevas entradas en las unidades de cuidados intensivos.

A este respecto, la jefa de área del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, María José Sierra, que ha insistido en que estamos en “fase de estabilización”, ha señalado que las cifras de personas en UCI y fallecidas lo que “realmente” muestran es “lo que ha pasado hace dos o tres semanas”.

Por ello, ha considerado en la rueda de prensa telemática posterior a la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, que sí es “esperable” que estemos en estas cifras porque son personas que se han infectado hace varias semanas.

Otras 22.647 personas ya se han recuperado del COVID-19 (3.388 más), según los últimos datos facilitados por el departamento que dirige Salvador Illa, cifras que sigue una progresión “muy favorable”.

Y aunque el número de infectados y fallecidos sigue en aumento y ya nos acercamos a las cifras de Italia que ayer sumó 12.428 fallecidos y 105.792 infectados, el ritmo de crecimiento se ha ralentizado con respecto a los días anteriores.

En palabras de Sierra, el incremento del 8,17 % de casos positivos con respecto a ayer constata que “seguimos en una fase de estabilización” de la pandemia, unos datos que son “positivos” si bien ha insistido en que siguen siendo “objetivo principal” los ingresados en las unidades de cuidados intensivos.

Ha explicado que si solo se analiza el número de hospitalizados, que son los que “ayudan a hacer una valoración precisa” de la evolución de la pandemia y de la efectividad de las medidas, “el porcentaje en el que están descendiendo respecto a días anteriores es todavía menor”.

Las comunidades de Madrid con 29.840 enfermos confirmados (un 8,4 % más), 1.514 en la UCI, 3.865 fallecidos y 10.827 curados, y Cataluña, con 19.991 (un 6,4 % más), 1.769 ingresados en la UCI, 1.849 fallecidos y 5.701 dados de alta, siguen a la cabeza de casos positivos.

Le siguen Castilla La Mancha con 7.047 confirmados, 353 en la UCI, 774 muertos y 397 curados; Castilla y León con 6.847 contagiados, 345 en la UCI, 585 fallecidos y1.259 dados de alta; Andalucía con 6.392 enfermos, de ellos 260 en la UCI, 308 muertos y 182 curados; País Vasco con 6.838 confirmados, 324 (UCI), 369 (f) y 2.165 (c); Comunidad Valenciana con 5.922 (c), 365 (UCI), 395 (f) y 240 (c); y Galicia con 4.432 (c), 158 (UCI), 103 (f) y 259 (c).

EFE