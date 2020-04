Establecimientos comerciales ubicados en el municipio Francisco Linares Alcántara, están dando cumplimiento a las orientaciones emanadas por el Ejecutivo nacional y el gobernador Rodolfo Marco Torres, en cuanto a las medidas sanitarias y de prevención para poder ejercer su actividad económica. Así lo informó, el alcalde Alexis Zamora, durante su programa radial “Prevención, Gestión y Actualidad” por la 98.3 FM a propósito de la lucha contra el coronavirus Covid-19.

Explicó, que las medidas han sido implementadas con el fin de evitar la propagación del virus. “Se debe mantener un metro de distancia entre las personas para evitar el contacto. Asimismo, cada comercio debe tener su gel antibacterial, los trabajadores con tapabocas y guantes. Igualmente, los que estén comprando con su tapabocas y si es posible también guantes”, dijo.

De igual modo, explicó que está prohibida la aglomeración de personas, pues dependiendo del tamaño del comercio se permitirá que estén entre dos a 10 personas máximo.

Zamora, recordó a la población que se mantiene la cuarentena social y colectiva; sin embargo, si necesita salir debe ser por estricta emergencia y usando un tapabocas. “En Linares Alcántara tenemos un pueblo consciente la mayoría está permaneciendo en casa pudiéramos decir, que el 96% está cumpliendo la cuarentena”, aseguró.

Los horarios de venta para los comercios varían, los de alimentos están abiertos de 8am a 2pm, farmacias hasta las 6pm, panaderías máximo hasta las 7pm, mientras que las bodegas ubicadas dentro de las comunidades hasta las 8pm, siempre y cuando cumplan con las normas de prevención.

Funcionarios de Hacienda municipal están en constantes supervisiones, para evitar irregularidades. Es de agregar, que los comercios que cuentan con afluencia de personas están siendo desinfectados durante la noche con hipoclorito al 12%.

CREARÁN AULA DE CONCIENCIACIÓN

El alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, informó al pueblo linarense que se creará un aula para dictar talleres y generar conciencia en aquellas personas que no acatan normas como, el uso obligatorio del tapabocas, no permanecer en las calles en horas de la noche, no reunirse con grupos que no conformen su núcleo familiar, entre otras cosas que dicta una cuarentena.

Una vez formados serán multiplicadores de la información en sus comunidades y formarán parte, del equipo de trabajo de la gestión municipal haciendo trabajo comunitario.

“El Gobierno revolucionario está haciendo grandes esfuerzos para resguardar al pueblo ante está situación de pandemia por coronavirus, pero la principal prevención somos cada uno de nosotros, para poder contener, controlar y erradicar el virus. Seamos responsables, quédate en casa”, finalizó.

