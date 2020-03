Juan Guaidó le envió un contundente mensaje a Nicolás Maduro

Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, respondió a la amenaza de Nicolás Maduro de que la justicia llegará a todos loterroristas y a sus cómplices.

“No te veo: pero me envían el video. No tengo problema en nombrarte, Nicolás. Ten pantalones y asume que lanzaste por un barranco a los tuyos y no confías en nadie. Acepta la oferta de la comunidad internacional y salva al país. Ya tu gente está sacando cuentas, ¿tun tun?”, dijo Guaidó en Twitter.

Más temprano, en cadena nacional, Maduro alertó a todos a los que a su juicio son terroristas y les advirtió que la justicia tocará sus puertas.

“La justicia le va a llegar, operación tun tun a todos los terroristas, a todos los violentos, a todos los conspiradores y a todos los complotados. Hasta a a ti, que me ves, te va a llegar”, afirmó.