Gustavo Campo, economista, manifestó que las medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, no era lo que la economía venezolana estaba necesitando en este momento, ya que el país se encuentra enfrentando la crisis mundial del Covid-19 en los peores términos y con la mayor vulnerabilidad de la región.

“Esto es producto del modelo económico que se empeñaron en aplicar en Venezuela y desde luego ya sabemos las consecuencias que tienen, en términos económicos estamos vulnerables dado que llevamos una depresión económica de más 6 años y una hiperinflación por 28 meses”.

Resaltó que el modelo económico del Ejecutivo Nacional ha influido en el tema de los servicios públicos, “podemos ver que buena parte de los venezolanos no tienen acceso al agua, siendo una de las principales instrucciones para hacer frente al Coronavirus, la higiene personal la tiene bastante difícil ya que no cuentan con el servicio”.

Campo indicó que la población venezolana cuenta con una capacidad de ahorro bastante mermada producto del proceso hiperinflacionario, por lo cual no pueden hacerle frente a lo que es el periodo de cuarentena y estos escenarios hacen ver que los ciudadanos no tienen forma de enfrentar de manera óptima el problema del Coronavirus y la cuarentena anunciada por el presidente Maduro.

“Las medidas estuvieron enfocadas principalmente en la suspensión de los pagos de alquileres, capital e intereses de créditos, entre otros, y aunque son algunas medidas que otros países han venido tomando, el hecho previo de que la economía venezolana estuviera en una precariedad tal hace que algunas de estas medidas afecte a un grupo de la población”.

Asimismo, recalcó que estas medidas son complejas de aplicar en el país debido a las condiciones económicas del mismo, “lo fundamental es entender como queda el sector producto nacional y comercial, sabemos que a lo que se han enfrentado durante tanto tiempo por la complejidad de la economía y desde luego se enfrentan a un coyuntura para seguir operando durante la cuarentena y también posteriormente, ya que va a traer unas consecuencias económicas bastante importante en términos globales”.

Destacó además que en cuanto al pago de las nóminas a través de la plataforma patria se deben aclarar algunos puntos, “lo preocupante es que siguen haciendo uso de este mecanismo como un instrumento de control político, ya sabemos que significa inyectarle más bolívares a la economía y esto traerá como consecuencia el incremento de los precios en el mercado y desde luego tendrá un efecto importante en el tipo de cambio”.

Finalmente, indicó que toda acción que se realice en los estados en esta coyuntura del Coronavirus debe realizarse con la mayor coordinación y amplitud en términos económicos, “que cada quien pueda colocar sobre la mesa cual sería la recomendación en función de ser lo más efectivo y eso no se está viendo, el Gobierno toma algunas medidas aisladas que evidentemente no tendrá un efecto en la mejoría y bienestar de la calidad de vida del venezolano, el sector privado es quien conoce mejor la dinámica de la economía actual y hoy se hace caso omiso a las recomendaciones, por ejemplo Fedecámaras emitió un comunicado que hasta los momentos no ha sido tomando en cuenta”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo