Las selecciones favoritas para ganar la Eurocopa si se acaba disputando en 2020

La posibilidad de disputar la Eurocopa en 2021 cobra fuerza, y por tanto, el panorama puede cambiar muchísimo de una temporada a otra. Pero si se acaba disputando este verano, fijándonos en la gran temporada que están haciendo algunos jugadores, más de una selección podría dar una sorpresa y plantar batalla a las clásicas selecciones del viejo continente.

Loading...

Francia, la gran favorita

La vigente campeona del mundo, Francia, es la selección que más papeletas posee para llevarse el triunfo final. Con un bloque sólido y fijo, pocos cambios necesita para seguir reinando en el fútbol.

La selección gala combina experiencia con jugadores contrastados como Lloris, Varane, Pogba, Griezmann o Kanté, con jugadores jóvenes de talla mundial como es el caso de Mbappe, Lucas Hernández, Dembélé o Coman. Si a este elenco de jugadores le sumamos los grandes jugadores jóvenes franceses que prometen dar guerra en un futuro cercano como Diaby (Bayern Leverkusen), Dembélé (Lyon), Aouar (Lyon), Ikoné (Lille), Kamara (Marsella) o Upamecano (Leipzig), entre otros, el futuro de la selección gala está más que asegurado.

Por otro lado, jugadores como Ben Yedder, Lecomte, Doucouré, Pléa o Mollet han demostrado un gran nivel esta temporada y prometen poner en un aprieto a Deschamps de cara a la convocatoria final para disputar la Eurocopa.

Por si fuera poco, el seleccionador francés tiene a muchos otros jugadores que serían titulares en cualquier país del mundo. Sin movernos mucho del sitio, podemos observar en las últimas alineaciones a grandes jugadores que no tienen todas consigo para formar parte de los 23 jugadores que disputarán la Eurocopa, como es el caso de Lacazette, Giroud, Fekir, Rabiot, Tolisso, Umtiti, Mendy, Pavard o Martial. Sus presencias penden de un hilo.

Además, y por si fuera poco, Deschamps puede permitirse el lujo de dejar fuera, por motivos personales, a uno de los delanteros más en forma del mundo: Karim Benzema. Una auténtica locura, sin duda.

España, lejos de su mejor nivel

Lamentablemente, lejos queda el reinado de la selección española en este tipo de competiciones. La irrepetible generación de futbolistas que maravilló al mundo entre 2008 y 2012, donde conseguimos dos Eurocopas y un Mundial, está a años luz de la actual plantilla que maneja Luis Enrique.

La inestabilidad surgida en los últimos meses, tanto en el banquillo como en la portería, no ayuda a la selección para conseguir su objetivo, que no es otro que disputarle el título a las grandes del continente.

Con la salida de Piqué y el bajo nivel mostrado durante toda la temporada de los centrales españoles, queda maltrecha la zaga defensiva, donde solamente queda un fijo: Sergio Ramos, con casi 34 años. La portería deja un mar de dudas, donde ni Kepa ni De Gea han conseguido demostrar su mejor versión esta temporada.

El centro del campo sigue siendo la zona mejor cubierta del combinado español, aunque el nivel de este año deja mucho que desear, sobre todo, los casos de Isco o Ceballos (las grandes esperanzas). Además, la grave lesión de Marco Asensio fulmina las pocas esperanzas que tenía el equipo. Sólo Thiago y Saúl parecen fijos.

Acabando por la delantera, el gol sigue siendo la asignatura pendiente. Ni Costa, ni Rodrigo (ambos han sufrido lesiones esta temporada) se han ganado su presencia, y sólo Iñaki Williams y Luis Alberto han mostrado un gran nivel. Si finalmente se acaba disputando este verano la Eurocopa, pocos serán los que apuesten por una victoria final española.

Para los que no pierden la fe en la selección, pueden utilizar el codigo promo Cali para apoyar, de la mejor manera posible, a los que nos hicieron hace no mucho, campeones del mundo.

Alemania, la vieja confiable

“El fútbol son once contra once y siempre ganan los alemanes”, la selección europea más exitosa no podía faltar en este artículo. Una renovada generación, con futbolistas jóvenes y con gran proyección, amenaza con conseguir su cuarta Eurocopa, actualmente empatada con España, con 3 títulos cada una.

Algunos futbolistas alemanes están cuajando una gran temporada, como es el caso de Timo Werner, Havertz, Gnabry, Max o Volland, entre muchos otros. Además, futbolistas con un futuro brillante, como es el caso del central del París Saint Germain, Thilo Kehrer, prometen sumarse a la causa y regenerar a una selección que pide a gritos una renovación.

Todavía quedan futbolistas de talla mundial en las filas alemanas, como Reus, Neuer, Kroos o Hummels, por lo que no se puede descartar que la selección germana se haga con el título europeo.

Inglaterra, la sorpresa para una hipotética Eurocopa en 2021

El caso de los ingleses es muy singular. A la selección británica le vendría bien que la Eurocopa se disputara un año más tarde, ya que posee un brillante elenco de futbolistas jóvenes que podrían dar mucha guerra si consiguen madurar a tiempo.

Lejos queda aquella selección de principios de siglo con Lampard, Gerrard, Beckham, Scholes, Ferdinand, Neville, Campbell, Owen, Cole y muchos otros, que asustaba con sólo leer los nombres. En las últimas dos décadas, la selección inglesa ha pegado un bajón considerable de plantilla y de nivel, y ya no amedrentan a nadie.

Afortunadamente para ellos, son muchos los futbolistas jóvenes que han aparecido en equipos de primer nivel esta temporada, aportando grandes actuaciones. Estamos hablando de futbolistas como Mason Greenwood (Manchester United), Max Aarons (Norwich) y de tres futbolistas que han destacado en el Chelsea de Frank Lampard, como es el caso del central Fikayo Tomori, el habilidoso centrocampista Mason Mount y el veloz extremo Callum Hudson-Odoi. Si a estos futbolistas le añadimos los Foden, Jadon Sancho, Alexander Arnold o Abraham, entre otros, podemos hablar de una de las selecciones con más futuro del planeta.

Además, a esos jugadores queda añadirles a los grandes de Inglaterra, como Sterling, Harry Kane, Rashford, Vardy o Henderson. El potencial británico en el panorama futbolístico parece brillante, pero también es cierto que una Eurocopa este mismo verano se presupone excesivamente temprana como para ‘sentarlos en la misma mesa donde comen’ los Mbappe, Van Dijk, Cristiano Ronaldo o Hazard.