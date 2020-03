El centro de la ciudad de Maracay ha estado muy transitado durante las horas de la mañana, pues los maracayeros salen tempranito a las calles en busca de los alimentos que hacen falta en sus despensas, así como los artículos de limpieza e higiene personal.

Se pudo observar que las personas resguardaron su salud aplicando las medidas de seguridad que se están implementado para contrarrestar el contagio del coronavirus, guantes y tapabocas teniendo en cuenta que el primer fallecido por esta enfermedad se registró en Aragua.

María Lucía Sandoval dijo: “Es lamentable que muchas personas no tomen conciencia de la situación, es importante que nos quedemos en casa y solo salgamos de nuestras casas a comprar lo que necesitamos. En mi caso particular me puse los guantes y mi tapaboca y me regreso a mi casa”.

Mientras que Carlos Rodríguez explicó que “salir sin el tapaboca es irresponsable así que todos debemos usarlo y mantenernos en casa para cuidar de nuestra salud y la de nuestra familia”.

Julio Villegas, trabajador de una empresa de alimento, aseveró que “el plan de contingencia debe seguir por el bien de la salud de todos. En mi caso particular trabajo en una empresa de alimentos y las medidas preventivas son al máximo. Es deber de todos cuidarnos”.

Los maracayeros aseguraron que salieron a la calle a comprar los alimentos necesarios para cubrir sus necesidades y regresarán a casa para mantenerse resguardados.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO